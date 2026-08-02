Brutal crítica de Norris a la Fórmula 1: "Es lamentable, no es como se debe gestionar un deporte"

El piloto de McLaren no se ha mordido la lengua a la hora de dar su opinión sobre la gestión del campeonato y ha ofrecido su visión sobre la situación actual del rumbo de la categoría reina.

Son muchos los pilotos que se han mostrado en contra de la Fórmula 1 esta temporada por la nueva normativa. Max Verstappen posiblemente haya sido el más crítico. Sin embargo, otros pilotos como Fernando Alonso o Lando Norris también han dejado ver su descontento con la competición por esta u otras gestiones "centradas en hacer la F1 un negocio y no el mejor deporte posible".

Así de contrario se ha mostrado el campeón de 2025 con el rumbo que ha tomado el campeonato: "Es lamentable. Se trata simplemente de cómo ganar más dinero como empresa, y eso no es lo que debería ser. Así no es como se debe gestionar un deporte".

El británico quiso destacar los procesos de desarrollo de los monoplazas para argumentar su visión: "Escuchan, pero no puedes cambiar el motor a mitad de año, ni siquiera con uno o dos años de antelación, porque no se trata de conseguir el mejor rendimiento del coche… es un negocio".

Pero Norris no se quedó aquí y criticó duramente la decisión de la FIA de introducir un undécimo equipo en la parrilla: "Todo el mundo quiere ganar dinero, así que para que Audi y otros equipos pudieran venir, tuvimos que cambiar estas cosas. Es una pena, nunca debería haber sido así. Pero así funcionan los negocios". A continuación, como recoge 'The Guardian', añadió su punto de vista sobre cómo se deberían gestionar este tipo de cambios en la competición.

"La voz más importante siempre debería ser la nuestra como pilotos, y no lo decimos por egoísmo, sino porque tenemos la mejor idea de cómo deberían ser las carreras, cómo pueden ser, qué es posible y qué no. Simplemente queremos lo mejor para todo, y en este momento, no es así", explicaba Lando, haciendo un gran énfasis en "la poca influencia" que tienen los corredores.

Unas contundentes palabras del ganador del último Gran Premio que ha dejado muy claro su descontento con la gestión de la F1 y que espera cambios en la estructura de decisiones para el futuro, en busca de una "mejor competición para todos".

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