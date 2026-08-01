La 'amenaza' de unos de las promesas de Ferrari: "No voy a desperdiciar mis mejores años"

Oliver Bearman, piloto Haas, tiene claro cúal es su objetivo en la Fórmula 1. Quiere pilotar en la escudería del 'Cavallino Rampante' pero la presencia de Leclerc y Hamilton lo complica todo, de momento.

Oliver Bearman es uno de los grandes nombre de la 'escuela' Ferrari en la Fórmula 1. El joven británico está firmando una temporada sólida habiendo sumado 18 puntos (15 más que su compañero de equuipo, Esteban Ocon).

Sus buenas sensaciones colocan su nombre en un posible sustituto de Hamilton o Leclerc en Ferrari. Oliver no se olvida de cúal es su sueño en la Fórmula 1: "Por supuesto, estoy muy comprometido con lo que Ferrari me ha ofrecido y por cómo me han apoyado desde el principio, desde que llegué a la F3, y solo estoy aquí gracias a ellos. Así que, por un lado, le debo mucho a Ferrari".

"Para mí, Ferrari es mi equipo soñado, no solo porque formo parte de Ferrari, sino porque es la marca más emblemática del mundo probablemente. Así que mi objetivo sigue siendo ser piloto de Ferrari. De momento, así es, y luego veremos cómo se desarrollan las cosas", asegura Bearman en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Aún así, y a pesar de su deseo por pilotar el Ferrari, Bearman no pondrá en riesgo su carrera y le manda un mensaje a la escudería italiana: "Por supuesto, no quiero estar sentado durante tres, cuatro o cinco años esperando a que quede un puesto libre, porque no hay garantías, y entonces podrías estar desperdiciando tus mejores años".

"Mi objetivo final quizás sea un poco egoísta, y no pasa nada porque esa es la razón por la que estoy aquí, y es porque quiero luchar por los campeonatos del nundo, así que si puedo tener esa oportunidad donde sea, la aprovecharé", concluye Oliver.