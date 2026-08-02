La dura sentencia icono del automovilismo sobre Sainz: "Está en un callejón sin salida"

Martin Brundle, ganador de las 24h de Le Mans 1990, ha analizado tajantemente el difícil 2026 del piloto madrileño, ofreciendo unas llamativas reflexiones sobre el momento de su carrera que atraviesa.

Carlos Sainz no está viviendo una temporada 2026 plácida en la Fórmula 1. Después de su gran año debut en Williams donde junto a Alex Albon protagonizó la mejor temporada de la historia del equipo, la nueva normativa y otros factores no están trayendo buenos resultados para el madrileño este curso.

Martin Brundle ha aprovechado el parón de verano del campeonato para ofrecer su opinión sobre "el callejón sin salida" en el que se encuentra Carlos. El expiloto expresó su "frustración" por ver a un piloto que "tuvo carreras brillantes en Ferrari", "estancado en un momento de su carrera y de su vida que no es el óptimo".

A continuación, el ganador de las 24 horas de Le Mans en 1990 comentó la decisión del piloto español de recalar en Williams el año pasado en lugar de seguir los pasos de Carlos Sainz padre: "Decidió no ir a Audi, que creo que era lo que su padre quería. Tienen una larga relación con Audi, ya que la familia tiene una larga trayectoria en la zona".

Luego se pronunció sobre su futuro, dando a entender que espera un cambio de aires para Sainz próximamente: "Imagino que Carlos está considerando todas las opciones".

Sin embargo, en caso de no darse ese cambio de equipo, Brundle "espera que Williams tenga una respuesta en 2027" para revertir la situación actual, como comentó para 'Sky F1'. Por último, se centró en los motivos que estarían perjudicando a la escudería británica este año, señalando una mala estrategia desde Grove al contrario que "otros equipos como McLaren".

"Dijeron: 'Vamos a sacrificar 2025 debido a las nuevas regulaciones, el mayor cambio de regulaciones en la historia de nuestro deporte pero luego los resultados no han funcionado'", analizó el expiloto. Una situación que resultó en un "coche bastante pesado" al principio de temporada.

Unas tajantes palabras de Martin Brundle que sentenció de la siguiente forma: "Solo pueden estar decepcionados. Si analizamos sus resultados en la clasificación y en la carrera, vemos muchos tiempos de dos dígitos. Siempre están entre los diez y veinte, y creo que eso resume su temporada hasta ahora".

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