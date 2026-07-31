La incredulidad de Verstappen tras el GP de Hungría: "¿Cómo demonios hemos terminado segundos? Es increíble"

El piloto neerlandés no está viviendo una temporada plácida en la Fórmula 1, sin embargo, sigue demostrando su gran habilidad al volante como demostró en Hungría. Una carrera que dejó una llamativa conversación a través de la radio de Red Bull.

Max Verstappen volvió a hacer gala de su increíble talento al volante en el Gran Premio de Hungría, donde logró hacerse con una segunda plaza tras una mala tarde de sábado en la sesión de clasificación. Solo por detrás de Lando Norris, el neerlandés volvió a subirse al podio igualando su mejor posición de la temporada obtenida en Austria. Sin embargo no fue un fin de semana plácido para el tetracampeón mundial como dejó ver a través de la radio del equipo.

"Max, así es como se tiene que pilotar. De verdad que lo has clavado", expresaba Gianpiero Lambiase, ingeniero de carrera del piloto, tras la carrera del domingo, como ha revelado 'DAZN' tras su gran resultado en la carrera larga. Un mensaje al que Verstappen respondió con incredulidad y su habitual tono irónico: "Sí, ¿cómo demonios hemos terminado segundos? Es increíble".

El piloto fue muy claro en las palabras posteriores que compartía con la escudería Red Bull, después de una dinámica insuficiente este 2026 que le está manteniendo alejado de los puestos que normalmente ocupa el piloto más laureado de la competición en los últimos años: " Gran resultado, lo hemos pasado mal en pista pero gran esfuerzo". Unas declaraciones que confirman el reciente desencanto del neerlandés con la F1 pero que afianzan el compromiso del piloto con la escudería.

"Buen trabajo, Max. No ha habido muchos coches en tu ritmo y muy pocos han adelantado como tú. Has sido muy fuerte en condiciones muy difíciles, gran trabajo", zanjaba Laurent Mekies por radio, el 'team principal' de Red Bull que se mostraba satisfecho con el trabajo de su estrella.

La Fórmula 1 afronta ahora un parón de tres semanas en las que pilotos y equipos disfrutarán de un descanso antes de la segunda mitad de temporada, pero el trabajo no se detiene en los talleres y el GP de Países Bajos planteará una emocionante cita en la que todo el 'paddock' llegará con las pilas cargadas y novedades en sus monoplazas. En este escenario, Verstappen afrontará el resto de una temporada que no está siendo nada fácil para él pero que, a pesar de ello, continúa demostrando su enorme habilidad cuando llega la hora de subirse al coche.

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