La emotiva confesión de Jódar sobre su padre tras meterse en la final de Washington: "Lo es todo para mí"

El de Leganés jugará su primera final de un ATP 500. Tras vencer al chileno Tabilo, Rafa no pudo evitar dedicarle unas bonitas palabras a su padre, presente en cada partido y, de momento, único equipo de su miembro.

Rafa Jódar sigue deslumbrando al tenis mundial. El madrileño ha conseguido llegar a su primera final de ATP 500 después de vencer a Alejandro Tabilo en semifinales del torneo de Washington. Todo en un partido al límite en el que Rafa, como ya hizo en cuartos, se vio obligado a remontar tras perder el primer set.

6-7, 6-4 y 6-4 fue el resultado final de un duelo tremendamente exigente. Jódar volvió a ser superior a medida que el tiempo iba avanzando imponiendo su capacidad física y un estilo de juego muy capaz de desgastar al rival.

Con 19 años y en su primera temporada como profesional, Rafa ha cuativado al mundo del tenis con su sencillez. Una de las cosas que más llama la atención es su equipo, únicamente compuesto por su padre, que ejerce de entrenador.

Rafa es consciente de la importancia que tiene en su desarrollo la figura de su padre y, tras alcanzar la final en Washington, no dudó en dedicarle una emotivas palabras. Cuando le preguntaron qué significaba para él, Rafa respondio: "Todo". Además, añadió: "Es fantástico. Creo que estoy haciendo las cosas muy bien con mi equipo y, especialmente, con mi padre".

"Él siempre está aquí conmigo. Aprecio muchísimo que viaje conmigo todas las semanas. Significa mucho estar en la final, pero tengo que seguir empujando porque mañana me espera otro partido muy duro", confesó Jódar en declaraciones para 'Tennis TV'.

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