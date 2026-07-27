Dura autocrítica de Hamilton tras Hungría: "Esto nos puede hacer perder el Mundial"

El británico, que tenía uno de los mejores ritmos del gran premio, no supo conseguir un resultado con el que recortarle puntos a Kimi Antonelli, líder del mundial.

Lewis Hamilton ha vuelto a recuperar la sonrisa tras esta primera mitad de temporada con Ferrari. El británico está metido en la pelea por el título. Una realidad bien distinta a la que vivía hace justo un año con el equipo de Maranello.

2025 prometía ser un sueño para el heptacampeón pero terminó convirtiéndose en su peor pesadilla como piloto. Los resultados era muy mediocres y las senaciones aún peores. Aún así, este 2026 ha sido todo un alivio para Hamilton.

Sin embargo, las últimas carreras le han alejado algo de la batalla por el Mundial. Sigue ocupando la segunda plaza pero son cincuenta puntos los que le separan de su máximo rival, Kimi Antonelli.

Lewis es claro, sabe que no ha estado a la altura estos últimos grandes premios y es consciente de que fallos de este calibre puede decidir títulos: "Estoy enormemente agradecido al equipo porque ha hecho un trabajo realmente excelente en esta primera mitad de temporada y creo que las últimas tres carreras no han sido las mejores para mí. Ha habido muchos errores, el de Silverstone me salió muy caro y, luego, obviamente, también en la última carrera".

"Así que sí, muchas, muchísimas sanciones en las últimas tres carreras, pero tengo que trabajar duro para no darles la oportunidad de imponerme más sanciones. ¿Una oportunidad perdida para el equipo? En cuanto al resultado, sin duda. Este fin de semana deberíamos haber ganado… En las últimas tres carreras he cometido errores que me han salido muy caros. Y son estos errores los que pueden hacerte perder campeonatos. Si sigo así, no volveré a ganar nada", concluyó Hamilton para 'Canal+'.

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