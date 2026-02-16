Ahora

"Ha sido bueno probar el coche": Carlos Sainz, optimista en Bahréin ante "una temporada difícil"

El piloto español se muestra cauto ante "una temporada difícil" en la que "la diferencia entre los equipos no es tan estrecha", aunque está satisfecho de dar vueltas con el FW48.

Los test de pretemporada de Fórmula 1 están siendo un cúmulo de sorpresas e inconvenientes para las escuderías. Entre los problemas de Aston Martin con su motor Honda y las quejas de los motoristas por los motores de Mercedes, la polémica está servida.

Pese a todo el ruido que sobrevuela el cielo de Bahréin, algunos pilotos se muestran optimistas ante los recientes cambios tras dar varias vueltas junto a sus nuevos monoplazas. Este es el caso de Carlos Sainz, quien ya ha podido probar en pista el FW48.

"Ha sido bueno probar el coche a fondo estos últimos días y poder dar tantas vueltas como hemos hecho. Todavía estamos intentando ponernos al día en ciertas cosas, pero superar las 210 vueltas me ha dado una idea mucho mejor de lo que podemos esperar este año", confesaba el piloto español sobre su primer test de este año, según ha publicado el periodista Adam Cooper.

Sobre los recientes cambios adaptados, Sainz prevé un campeonato duro, aunque se siente preparado. "Los coches se sienten muy diferentes y va a ser una temporada difícil, pero esto no es nada nuevo, y estoy listo para el reto", añade el piloto de Williams.

Por último, Carlos se mantiene cauto a la hora de realizar comparaciones con el resto de pilotos y sus respectivos monoplazas. "Aún es pronto para analizar el rendimiento en detalle y compararnos con nuestros competidores directos, pero está claro que la diferencia entre los equipos no es tan estrecha como el año pasado", concluye Sainz.

