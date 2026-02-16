El PP, entregado a Vox para las negociaciones en Extremadura y Aragón: votarán juntos en el Congreso para prohibir el burka

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un pleno en el Congreso de los Diputados

¿Por qué es importante? "PP y Vox tienen que entenderse", han repetido los 'populares' a lo largo del fin de semana, una premisa que han complementado con una idea con la que quieren dejar claro que quieren llegar a acuerdos con la extrema derecha: "Nos unen muchas más cosas de las que nos separan".

El PP intenta hacer encaje de bolillos con Vox para conseguir su apoyo en Extremadura y Aragón. Durante el fin de semana hemos conocido que los 'populares' apoyarán la toma en consideración de una proposición de ley de la extrema derecha para prohibir el burka en espacios públicos. Así lo trasladó la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, que defiende que su formación ya anunció esta disposición en julio del año pasado y que Feijóo reiteró en agosto de ese año.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, hablaba en una entrevista en 'El Mundo' de su intención de gobernar España "sin coaliciones" con Vox, con quien sí quiere llegar a "acuerdos puntuales". No obstante, ambas formaciones "tienen que ser consecuentes con lo que los ciudadanos han mandado" en Aragón y Extremadura y que el PP "lidere" estos gobiernos "con el apoyo de Vox", según Feijóo. Es decir, a nivel nacional se resiste a abrir los brazos a la extrema derecha -en público-, pero en las comunidades autónomas ve lógico que se dé ese apoyo.

"Nos unen muchas más cosas de las que nos separan". Ese mantra se ha repetido en el PP en distintas voces, siendo María Guardiola, la ganadora de las elecciones en Extremadura que ahora precisa del apoyo de Vox, quien lo recoge. "El PP y Vox tienen que entenderse", aseguraba Ester Muñoz, unas palabras que han recogido sus primeras críticas por parte de un miembro de Vox. Concretamente, el portavoz en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, cuestiona que hagan estos llamamientos porque ahora "quieren ser presidentes". "Hace dos años y medio no podían dejarnos entrar en el gobierno porque éramos machistas, xenófobos y homófobos", cuestiona.

La cuestión migratoria es el terreno común donde parece que el PP ha encontrado más espacios para el encuentro con la extrema derecha. Feijóo ha repetido que la regularización masiva que planea el Gobierno es una medida "demagógica", defendiendo la llegada de aquellos migrantes que puedan "venir con un contrato de trabajo", así como aquellos que no tengan "ningún tipo de antecedente penal o policial y el que se integre socialmente en España tiene posibilidades de convivir con los españoles".

"Desde luego, yo no seré el que regale la nacionalidad española ni el que dé permisos para todos. No lo voy a hacer. No hay un solo ministro europeo que esté de acuerdo con la regularización demagógica de Sánchez. Confundir humanidad con oportunismo es doblemente inmoral", aseguró.

Entre estos dimes y diretes, la semana arranca sin visos de acuerdo entre PP y Vox mientras el reloj sigue contando. El 3 de marzo coincide que la Junta de Extremadura y las Cortes de Aragón tienen que quedar constituidas. Si no lo hacen, se activa un periodo de dos meses para constituir los gobiernos. En caso de no lograrlo, habrá repetición electoral.

