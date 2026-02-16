McLaren teme por la seguridad de los pilotos: los tres factores que preocupan a Andrea Stella

Andrea Stella, jefe de McLaren, está preocupado por las salidas, los adelantamientos y la falta de velocidad en las rectas.

En esta nueva Fórmula 1 que está en plena pretemporada ha habido tantos cambios que hasta los pilotos están confusos. Porque a partir de ahora la gestión de la energía será clave. Y en McLaren, en palabras de Andrea Stella, han reconocido que están preocupados por la seguridad.

El jefe de Lando Norris y de Oscar Piastri ha contado en 'Motorsport' que está preocupado: "Se trata de tres cosas concretas: salida, adelantamientos y encontrar medidas para evitar la 'acelerar y levantar' en plena recta".

"No hablamos de tu velocidad en la clasificación. No hablamos de tu ritmo de carrera. Hablamos de la seguridad en la parrilla. Hay temas que van más allá del interés competitivo. Y para mí, tener seguridad en la parrilla, que se puede lograr con un simple ajuste, es pan comido", dice el jefe del equipo McLaren.

Cree que cada adelantamiento será un riesgo: "Anteriormente, el DRS generaba una gran ventaja desde el punto de vista de la resistencia aerodinámica para el coche que iba detrás. Este año, al seguir a alguien, tienes la misma resistencia y la misma potencia, por lo que adelantar se vuelve bastante difícil".

"Nuestros pilotos han estado compitiendo entre sí durante estos tres días de pruebas en Baréin y les resultó extremadamente difícil adelantar", concluye Stella.

En cuanto al rendimiento, McLaren no ha destacado hasta la fecha. Por delante parecen estar Mercedes y Red Bull, que se 'acusan' de favoritismo.