Los médicos comienzan su primera semana de huelga hasta junio por un Estatuto propio

Manifestación de médicos del sábado 14 de febrero previa a la huelga de médicos contra el estatuto marco

¿Por qué es importante? Entre sus demandas, los sanitarios piden una clasificación profesional singular -crear una nueva categoría A1-, una jornada máxima de 35 horas semanales en horario de mañana en días laborables, y que todo lo que exceda se considera exceso de jornada, que deberá ser voluntaria y retribuida.

Los médicos, convocados por seis sindicatos, han iniciado una huelga contra la reforma del estatuto marco del Sistema Nacional de Salud, que se extenderá una semana al mes hasta junio. La manifestación en Madrid, con más de 5.000 asistentes, marcó el inicio de estas protestas, exigiendo un estatuto propio y la dimisión de la ministra Mónica García. Los sindicatos rechazan la reforma acordada con otros sindicatos y demandan un documento específico para los médicos, con una categoría profesional singular, jornada máxima de 35 horas y jubilación anticipada. Aunque se garantizarán servicios mínimos, las consultas podrían verse afectadas. Las movilizaciones incluyen concentraciones en varias comunidades autónomas, y los sindicatos han pedido disculpas por las molestias, pero defienden que mejorar las condiciones laborales redundará en una mejor calidad asistencial.

Los médicos están convocados por seis sindicatos a una nueva huelga contra la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud, un paro que comienza este lunes y se prolongará durante una semana al mes hasta junio.

Con una manifestación en Madrid el pasado sábado a la que acudieron más de 5.000 personas, los médicos dieron el pistoletazo de salida a este nuevo calendario de protestas y advirtieron de que no van a parar hasta tener un estatuto propio; una movilización en la que reclamaron la dimisión de la ministra, Mónica García.

"Solo hay una opción, o se rectifica y se permite a los médicos tener un ámbito de negociación propio o se acabará desmantelando la Sanidad y se quedara sin médicos", señaló Víctor Pedrero, de la Confederación Española de Sindicatos Médicos. El formato acordado para esos paros que comienzan este lunes es el de una semana de huelga al mes desde febrero y hasta el mes de junio, como primera etapa.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) son los convocantes del paro indefinido, que se suma a la más de media docena de protestas secundadas en 2025 tras encallar su negociación con Sanidad.

Todos los detalles sobre la huelga de médicos: una semana de parón al mes por un estatuto marco

Y es que estas organizaciones rechazan la propuesta de reforma de estatuto marco que el Ministerio de Sanidad acordó el pasado 26 de enero con SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF. Reclaman un documento propio para la profesión médica, independiente del resto del personal del Sistema Nacional de Salud, y que recoja las particularidades de su ejercicio profesional.

Aunque habrá servicios mínimos y las urgencias o los tratamientos vitales se van a garantizar, sí que habrá impacto en las consultas, especialmente las de intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas o, incluso, en los centros de salud.

"Lo que no va a ocurrir es que se quede ningún paciente sin atención urgente. Pero lo que son pruebas programadas, intervenciones quirúrgicas que no tengan carácter urgente se podrán suspender y ya partimos de un sistema sanitario saturado", explica Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos.

¿Qué reclaman los médicos?

Entre sus demandas, una clasificación profesional singular -crear una nueva categoría A1-, una jornada máxima de 35 horas semanales en horario de mañana en días laborables, y que todo lo que exceda se considera exceso de jornada, que deberá ser voluntaria y retribuida.

La petición de estas organizaciones sindicales incluye también un sistema de jubilación anticipada voluntaria total o parcial o la prohibición de la movilidad forzosa, entre otras reivindicaciones. Sanidad, sin embargo, defiende el nuevo texto que incluye -subraya- sustanciales mejores laborales para todo el personal sanitario, de clasificación profesional, jubilación anticipada o conciliación, ya que limita la jornada laboral a 45 horas y reduce las guardias de 24 a 17 horas, entre otras medidas.

A la huelga de esta semana, se suman concentraciones convocadas frente a hospitales y centros de salud por todo el territorio, desde Aragón, a la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, País Vaco, Extremadura, Galicia o Madrid. El Comité de Huelga ha insistido en que los paros nacionales indefinidos convocados para los próximos meses son la última opción después de numerosas llamadas de atención para llegar a acuerdos que han sido ignoradas.

Miles de médicos toman Madrid para volver a reclamar un estatuto propio: "Nos sentimos muy frustrados"

Los sindicatos médicos han pedido disculpas por las molestias que estos paros puedan generar a los pacientes, pero insisten en que la defensa de una mejora en las condiciones laborales de los profesionales permitirá mejor calidad asistencial. Los paros están convocados para la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

El nuevo texto de estatuto marco acordado entre el Ministerio de Sanidad con los sindicatos SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF -sindicatos del ámbito de negociación- tendrá que ser sometido a la correspondiente tramitación parlamentaria.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.