Sánchez anuncia la inversión de 23.000 millones de euros para construir 15.000 viviendas al año

Los detalles El presidente del Gobierno defiende esta medida con el objetivo de "combatir la crisis habitacional", una inversión que se movilizará a través del fondo España Crece.

El Gobierno de España ha anunciado una inversión de 23.000 millones de euros a través del fondo 'España Crece' para construir 15.000 viviendas anuales, con el objetivo de combatir la crisis habitacional. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, destacó la importancia de aumentar la vivienda pública y asequible, asegurando financiación pública y privada. El fondo busca atraer inversores internacionales para movilizar 120.000 millones de euros. El Instituto de Crédito Oficial gestionará el fondo, que priorizará sectores como vivienda, energía y digitalización. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, enfatizó la urgencia de abordar el acceso a la vivienda en España, mientras que Carlos Cuerpo, ministro de Economía, reconoció los retos económicos pendientes.

23.000 millones de euros para construir 15.000 viviendas al año. Esa es la inversión que hará el Gobierno a través del fondo 'España Crece' para, en palabras de Pedro Sánchez, "combatir la crisis habitacional" que hay en España. El presidente del Gobierno ha hecho este anuncio durante el acto de presentación del fondo 'España Crece', en el que también han estado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

"Tenemos que construir más vivienda pública y asequible; la falta de financiación no puede ser un cuello de botella", ha asegurado Sánchez, que ha trasladado su compromiso de aportar "financiación pública y privada para combatir la crisis habitacional".

El objetivo del Gobierno es llegar a inversores internacionales que apuesten por el fondo y contribuyan a movilizar 120.000 millones de euros. El plan del Gobierno es dotar al fondo 'España Crece' de una inyección de 10.500 millones de euros, procedentes del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia y, por tanto, aparejados al cumplimiento de los objetivos comprometidos con Bruselas. Esos 10.500 millones serán la base para movilizar 60.000 millones de manera directa y llegar hasta 120.000 millones de manera indirecta, con la entrada de otros actores.

Sánchez asegura que el fondo extenderá al inversor privado una "alfombra roja", no para especular con un derecho constitucional, sino para construir un hogar para la mayoría de aquellos ciudadanos que hoy tienen una dificultad, cuando no una imposibilidad de poder llegar a acceder a una vivienda.

La gestión correrá a cargo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que se encargará de coinvertir con el sector privado mediante préstamos, acuerdos e instrumentos de capital. Según se ha detallado en la presentación de este lunes, el fondo priorizará los sectores que mejoren la productividad de la economía española y se focalizará en vivienda, energía, digitalización, IA, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento, y seguridad.

"Para quienes ignoran sistemáticamente la realidad, yo creo que el nombre de este fondo les obligará a pronunciar, aunque sea entre dientes, lo que llevan años tratando de negar. España crece y esto es una evidencia, no es una opinión", asevera Sánchez.

Isabel Rodríguez: "Estoy segura que vamos a conseguirlo"

En su intervención, Carlos Cuerpo ha reconocido que el Gobierno es "consciente" de que, pese a la mejora económica registrada en estos últimos años, aún quedan retos por delante, como la reducción de los indicadores de pobreza y desigualdad, el cierre de la brecha de productividad o el acceso a la vivienda en condiciones asequibles.

"Lo haremos a través de instrumentos como las garantías, compartiendo riesgos con el sector privado a través de financiación directa, cubriendo brechas allí donde existan o también como accionistas estables y pacientes de largo plazo en los proyectos más transformadores", ha asegurado Cuerpo.

Por su parte, titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha puesto en valor lo que este fondo busca y entre sus principales objetivos, ha citado la necesidad de abordar el principal problema de España que es el acceso a la vivienda y dar respuesta a él.

Isabel Rodríguez ha explicado que este problema no es exclusivo de España, pero ha reconocido que en el país existen algunas debilidades autóctonas, como la falta de un parque público de vivienda. "Estoy segura que vamos a conseguirlo con todo lo que hemos hecho hasta ahora y también gracias a este fondo", ha asegurado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.