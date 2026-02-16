"Marc Márquez no se moverá": un ingeniero de MotoGP pronostica la parrilla para 2027

Ramón Forcada, veterano ingeniero de la categoría reina, ha desgranado cómo será el futuro de los pilotos de la parrilla para la próxima temporada antes del primer GP del año.

La parrilla de pilotos de MotoGP continúa siendo toda una incógnita. En menos de dos semanas, dará comienzo la temporada con el GP de Tailandia, donde parte de los pilotos anunciarán su futuro para 2027.

Algunos de los mayores interrogantes de este mercado de fichajes son Marc Márquez, Álex Márquez, Pecco Bagnaia, Pedro Acosta y Fabio Quartararo. Pese a que el francés ya tiene su fichaje por Honda prácticamente cerrado, su firma aún no está plasmada en su contrato.

Por parte de los Márquez, Acosta y Bagnaia, la primera ficha que se mueva desencadenará el resto de movimientos consecutivamente. Sobre en qué equipo recalará cada piloto, ha hablado el que fuera ingeniero de la categoría reina, Ramón Forcada.

En una entrevista para 'Mundo Deportivo', Forcada ha vaticinado los movimientos más importantes y pendientes de MotoGP, señalando qué pilotos liderarán cada equipo y cuáles se marcharán de sus respectivos garajes.

"Con todos los movimientos de pilotos que habrá, hay que ver quién liderará en cada fábrica el desarrollo de las 850cc. En Ducati será Marc Márquez, que no se moverá. En Aprilia, bajo mi punto de vista, será Marco Bezzecchi", ha apuntado el ingeniero.

En cuanto al futuro de Jorge Martín, Ramón ve al madrileño fuera de Aprilia. "Con todo lo que ha habido con Jorge Martín, dudo de que se quede y pienso que se marchará seguro. En KTM, Pedro Acosta casi seguro que hará las maletas y veo en su lugar a Maverick Viñales", añade Forcada, señalando la casi segura salida de Martín y 'El Tiburón de Mazarrón'.

Por último, el veterano ingeniero aún desconoce qué piloto hará compañía al vigente campeón. "En Ducati, la incógnita es saber quién será el segundo piloto. Por ahora no hay nada confirmado", concluye Forcada.