Ahora

Da algunos nombres

La confesión del exárbitro Urizar Azpitarte en 'El Chiringuito': "Soy accionista de ocho clubes"

Urizar Azpitarte contó que algunos clubes le pagaron con acciones a su empresa cuando se convirtieron en Sociedad Anónima Deportiva: "No tenían dinero".

Chirin

El exárbitro Urizar Azpitarte, colaborador de 'El Chiringuito', contó que es accionista de hasta ocho clubes del fútbol español. Y dio algunos nombres: la Real Sociedad, el Alavés, el Málaga o el Osasuna.

Así lo contó Urizar: "Soy accionista de la Real Sociedad y de siete clubs más de España. Cuando vino la reconversión a SAD no tenían dinero y me pagaban las facturas en acciones".

"Yo ponía dinero cuando iba a arbitrar, no cobraba. Mi empresa era tipo Correos y trabajábamos para todo el mundo. En Barcelona teníamos una empresa, en San Sebastián, en Vitoria... y cuando llega la reconversión me dicen que me pagan en acciones. Que no tenían dinero", explica el que fuera árbitro hasta 1990.

También detalló en qué consistía el trabajo de su empresa: "Éramos una empresa como Correos, repartíamos la correspondencia".

Las 6 de laSexta

  1. Los médicos comienzan su primera semana de huelga hasta junio por un Estatuto propio
  2. El PP, entregado a Vox para las negociaciones en Extremadura y Aragón: votarán juntos en el Congreso para prohibir el burka
  3. Sánchez anuncia la inversión de 23.000 millones de euros para construir 15.000 viviendas al año
  4. Trabajo firma con los sindicatos la subida del 3,1% en el SMI: beneficiará a dos millones y medio de trabajadores
  5. Diez borrascas en 45 días de año: el temporal da una pequeña tregua tras semanas de récords de precipitaciones
  6. Obama defiende que los extraterrestres existen, aunque reconoce que "no los ha visto": "Son reales"