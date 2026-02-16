La confesión del exárbitro Urizar Azpitarte en 'El Chiringuito': "Soy accionista de ocho clubes"

Urizar Azpitarte contó que algunos clubes le pagaron con acciones a su empresa cuando se convirtieron en Sociedad Anónima Deportiva: "No tenían dinero".

El exárbitro Urizar Azpitarte, colaborador de 'El Chiringuito', contó que es accionista de hasta ocho clubes del fútbol español. Y dio algunos nombres: la Real Sociedad, el Alavés, el Málaga o el Osasuna.

Así lo contó Urizar: "Soy accionista de la Real Sociedad y de siete clubs más de España. Cuando vino la reconversión a SAD no tenían dinero y me pagaban las facturas en acciones".

"Yo ponía dinero cuando iba a arbitrar, no cobraba. Mi empresa era tipo Correos y trabajábamos para todo el mundo. En Barcelona teníamos una empresa, en San Sebastián, en Vitoria... y cuando llega la reconversión me dicen que me pagan en acciones. Que no tenían dinero", explica el que fuera árbitro hasta 1990.

También detalló en qué consistía el trabajo de su empresa: "Éramos una empresa como Correos, repartíamos la correspondencia".