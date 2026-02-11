Feliciano López le confiesa a Pedrerol su opinión sobre la ruptura entre Carlos Alcaraz y Ferrero

En 'El Cafelito', el extenista ha explicado que le pareció "precipitada" la decisión del murciano de prescindir del entrenador valenciano tras un sobresaliente 2025.

"Cada uno es como es..."

En el adelanto del nuevo capítulo de 'El Cafelito' en el que Josep Pedrerol entrevista a Feliciano López, el presentador de 'Jugones' y 'El Chiringuito' le pregunta por Carlos Alcaraz.

En concreto, sobre su ruptura con Juan Carlos Ferrero, que se anunció el pasado mes de diciembre tras terminar la temporada con dos Grand Slams y como número 1 del mundo.

"Me pareció precipitada. Sentía que Alcaraz necesitaba mucho a Ferrero todavía a pesar de que yo sabía que es tan bueno de que puede seguir ganando solo. La prueba es que ha ido a Australia y ha ganado el Open", replica el extenista.

"¿Entiendes que a Ferrero le haya afectado tanto?", le planteó Pedrerol a un Feliciano que no se mojó: "Cada uno es como es, cada uno lleva el duelo como puede".

"Yo creo que Alcaraz se acordó de Ferrero porque está infinitamente agradecido por todo lo que ha hecho por él, pero no lo ha hecho públicamente", ha añadido.

"Hay mucho ruido alrededor y cuando una relación es tan intensa, un poco de tiempo vendrá bien", ha zanjado.