Sánchez respalda a Díaz y a los sindicatos en la firma de la subida del SMI y afea la ausencia de la patronal: "Que no nos digan que no hay margen"

Entre líneas La presencia del presidente del Gobierno junto a la presidenta del Congreso y la ministra de Hacienda arropando el pacto de Díaz con los sindicatos para subir de nuevo el SMI es de gran simbolismo. "Siempre has estado en el lado correcto de la historia", le ha agradecido Díaz a Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido la firma del acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Un acuerdo en el que no se ha logrado el beneplácito de la patronal y que ahora su siguiente paso será llegar al Consejo de Ministros.

"En política los símbolos tienen una importancia extraordinaria", ha celebrado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por la presencia en el acto del presidente del Ejecutivo, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

"Volvemos a mejorar la vida de los españoles. Este gobierno es el gobierno de los trabajadores. (…) Hoy el Gobierno es consciente de que el bienestar de la mayoría no pasa por el bienestar de las élites sino por el bienestar de sus gentes", ha destacado Díaz. "Siempre has estado en el lado correcto de la historia", ha añadido dirigiéndose al presidente Sánchez.

En su intervención, el líder del Ejecutivo ha recordado que esta es la octava subida del SMI "desde que llegamos al gobierno". "No ha sido fruto de la casualidad, veníamos de un momento en el que se congelaba el SMI. Quiero agradecer a aquellos que hoy sí estáis aquí", ha espetado lanzando un mensaje a la patronal.

"Falta la patronal y su ausencia dice mucho", ha destacado Sánchez insistiendo en que fueron ellos los que "deciden borrarse del acuerdo". No obstante, sí ha agradecido el compromiso de otros tantos empresarios anónimos con el salario de los trabajadores.

"Subir el SMI no es un capricho ni un gesto simbólico. Es una cuestión de justicia social y de inteligencia económica frente a los que vaticinaban el desastre de la economía española con esta subida", ha añadido. "Que no nos digan que no hay margen", ha reiterado Sánchez destacando que cuando hay beneficios en las empresas debe trasladarse a los salarios.

Tanto la ministra de Trabajo como los sindicatos han coincidido con el presidente en recordar que los datos demuestran que las consecutivas subidas del salario mínimo no han provocado despidos ni aumento del desempleo, tal y como se esgrimía desde la patronal o desde espacios de derechas. Además, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha defendido que la existencia de mejores sueldos hace que mejor la productividad.

Este es solo el primer paso ya que este martes se tendrá que aprobar (cosa que se espera) en el Consejo de Ministros, aunque las empresas tendrán de margen para adecuar sus nóminas hasta que la subida sea plasmada en el Boletín Oficial del Estado.

Una subida del 3,1% que hará a los empleados que la perciban ver cómo aumentan sus honorarios en 37 euros al mes y en 518 euros al año respecto al importe en 2025, lo que deja fijada la cifra en 17.094 euros brutos al año, 1.221 euros al mes si se cobra en 14 pagas.

El incremento del SMI, que se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año, es el resultado del acuerdo alcanzado a finales de enero por el Ministerio de Trabajo y los dos sindicatos, un pacto al que no se sumaron los empresarios y que convierte a 2026 en el sexto año consecutivo en el que ocurre lo mismo.

Dos reales decretos

Aunque esta actualización no afecta a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales que fuesen superiores al SMI, deberán ser modificados los salarios establecidos en contratos o pactos de naturaleza privada inferiores en su conjunto.

En este sentido, aunque el Gobierno y los sindicatos han acordado, como parte de su pacto para subir el SMI de 2026, reformar las reglas de absorción y compensación para que la subida del SMI no se diluya alterando los pluses que pueden cobrar los trabajadores, esta reforma se hará en otro Real Decreto distinto, aprovechando la transposición al ordenamiento jurídico español de la directiva europea de salarios mínimos.

Según Trabajo, hacer dos Reales Decretos, uno con la subida del SMI y otro que incluirá la reforma de las reglas de compensación, evita dilatar en el tiempo el alza del salario mínimo que, en todo caso, tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero.

