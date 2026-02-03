Ahora

Vuelta al pasado

Carlos Sainz se ilusiona en la presentación del Williams: "Es una declaración de intenciones..."

El piloto español destaca el homenaje que se ha hecho en el FW48 con los colores históricos del equipo: "Estoy emocionado por correr con esta decoración".

Alex Albon y Carlos SainzAlex Albon y Carlos SainzWilliams

Williams ya ha presentado los colores de su monoplaza FW48, con el que Carlos Sainz y Alex Albon competirán este 2026. Para ver el coche definitivo de momento habrá que esperar. Porque no llegaron a tiempo a los test de Barcelona y debutarán si nada se tuerce en los de Bahréin.

Así ha hablado Sainz del nuevo Williams: "La decoración del FW48 es una verdadera declaración de nuestras intenciones para 2026. El diseño rinde homenaje a la herencia del Williams F1 Team, al tiempo que adopta un aspecto fresco y dinámico para la nueva era".

Un día de muchas emociones en Williams: "Estoy emocionado por correr con esta decoración y compartir la emoción con los aficionados de todo el mundo: su apoyo marca la diferencia mientras continuamos nuestro viaje juntos".

"Siempre es especial ver por primera vez una nueva decoración, y el FW48 tiene un aspecto increíble. El diseño realmente destaca: es atrevido, moderno e inconfundiblemente Williams F1 Team. Estoy deseando que los aficionados lo vean en la pista y nos animen en 2026", cierra Carlos antes de poder subirse al coche.

Tanto Sainz como Albon ya se han hecho su asiento en el coche. Y Williams sí ha pasado esta vez el 'crash test'. Por lo que todo está listo para poder verles sobre la pista en apenas una semana.

Las 6 de laSexta

  1. Óscar Puente en el Congreso, en directo | Puente culpa al PP del "abandono evidente" de Rodalies y dice que "no se arregla en dos días": "Algunos pueden exigir responsabilidades, otros no"
  2. El Gobierno aprueba un decreto solo con las pensiones para salvar su revalorización y otro con el resto del escudo social
  3. Sánchez anuncia que España prohibirá acceder a las redes sociales a los menores de 16 años
  4. Llegan 48 horas críticas: Andalucía suspende clases y pide activar a la UME ante la alerta roja por "lluvias sin precedentes"
  5. La Fiscalía de Andalucía archiva las diligencias por los fallos en los cribados de cáncer al concluir que no hay indicios de delito
  6. Comienza el juicio contra Marius Borg, hijo de Mette-Marit de Noruega, acusado de violar a cuatro mujeres