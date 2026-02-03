Carlos Sainz se ilusiona en la presentación del Williams: "Es una declaración de intenciones..."

El piloto español destaca el homenaje que se ha hecho en el FW48 con los colores históricos del equipo: "Estoy emocionado por correr con esta decoración".

Williams ya ha presentado los colores de su monoplaza FW48, con el que Carlos Sainz y Alex Albon competirán este 2026. Para ver el coche definitivo de momento habrá que esperar. Porque no llegaron a tiempo a los test de Barcelona y debutarán si nada se tuerce en los de Bahréin.

Así ha hablado Sainz del nuevo Williams: "La decoración del FW48 es una verdadera declaración de nuestras intenciones para 2026. El diseño rinde homenaje a la herencia del Williams F1 Team, al tiempo que adopta un aspecto fresco y dinámico para la nueva era".

Un día de muchas emociones en Williams: "Estoy emocionado por correr con esta decoración y compartir la emoción con los aficionados de todo el mundo: su apoyo marca la diferencia mientras continuamos nuestro viaje juntos".

"Siempre es especial ver por primera vez una nueva decoración, y el FW48 tiene un aspecto increíble. El diseño realmente destaca: es atrevido, moderno e inconfundiblemente Williams F1 Team. Estoy deseando que los aficionados lo vean en la pista y nos animen en 2026", cierra Carlos antes de poder subirse al coche.

Tanto Sainz como Albon ya se han hecho su asiento en el coche. Y Williams sí ha pasado esta vez el 'crash test'. Por lo que todo está listo para poder verles sobre la pista en apenas una semana.