Los vecinos de Grazalema podrán volver a sus casas por fases tras una semana de desalojo

mágenes de los vecinos desalojados de Grazalema en el polideportivo El Fuerte de Ronda.

Los detalles Los expertos están analizando la situación del terreno para diseñar la estrategia de vuelta en aquellos puntos donde los geólogos y las pruebas desarrolladas señalen que ya no hay riesgo.

Grazalema, en Cádiz, ha sido gravemente afectada por las recientes borrascas, obligando a la evacuación de sus habitantes hacia Ronda. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que los residentes podrán regresar a sus hogares de manera escalonada, dependiendo de los informes del CSIC sobre la seguridad del área. Moreno subrayó que la decisión de evacuación fue difícil pero necesaria debido a la incertidumbre sobre el terreno. Actualmente, 2.841 personas están desalojadas, con la esperanza de que la situación mejore pronto. La actividad educativa se reanuda en Ronda y Zahara para los niños desplazados.

Grazalema (Cádiz) ha sido una de las zonas más afectadas por las borrascas que han azotado el país estos días. Los vecinos, que se vieron obligados a abandonar sus casas hace ya más de una semana y que permanecen acogidos en la localidad malagueña de Ronda, podrán comenzar a volver a sus hogares de manera escalonada.

Así lo anunciaba el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno el domingo, dejando claro que esta es una decisión que se supedita a los informes que ofrezcan los geólogos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) acerca de "qué zonas del municipio y del casco urbano son seguras".

En declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a el polideportivo El Fuerte de Ronda (Málaga), que acoge a parte de los 1.500 vecinos desalojados de Grazalema, Moreno señalaba que "los técnicos con georradares están midiendo el nivel de peligrosidad" de Grazalema en situaciones como "corrimientos de tierra o hundimientos" que pudiera derivar en peligro para las familias que pretenden volver.

Moreno reconocía que se trata "ya de una buena noticia" que se pueda acordar el retorno, no al conjunto del municipio, pero sí que se hará "por fases, por zonas".

El presidente andaluz, quien ha recordaba que la decisión del desalojo de los vecinos de Grazalema que se tomó el 5 de este mes "fue difícil para el alcalde y para mí", remarcaba que "esto no es una decisión política", ya que apelaba a que será "una decisión que tomamos ambas administraciones asentada en los informes de los especialistas".

"Esto nos abre una luz de esperanza a que de manera progresiva podamos empezar a ir terminando con esta situación", afirmaba el presidente andaluz.

Moreno explicó, sobre las indicaciones que reciben de los geólogos, que "no todo el municipio tiene la misma incidencia", por lo cual se reafirmó en la directriz de que hasta los técnicos "no nos vayan certificando" los diferentes niveles de recuperación del terreno y la seguridad que ofrece para que Grazalema sea habitable "no se va a autorizar" el retorno de todos sus habitantes.

Tras subrayar que "los técnicos están trabajando con intensidad", el presidente andaluz ha apuntado su creencia de que "a lo largo de esta semana podemos ir avanzando en la vuelta de los vecinos desalojados".

Moreno indicó que los vecinos desalojados son en estos momentos 2.841, de los cuales 2.535 son de Cádiz y otros 50 de Málaga, con el deseo de que "a lo largo de mañana siga reduciéndose", así como ha aludido a que se retoma la actividad educativa presencial en centros educativos de Ronda y Zahara para los niños de Grazalema desplazados.

Moreno destacó esa decisión que se tomó el día 5 de evacuación de Grazalema por "la incertidumbre" que aconsejaba "una prudencia máxima" sobre el hecho de que Grazalema se encuentra "asentado sobre un gran acuífero", por lo que apeló a que en estos escenarios "tiene que primar la seguridad y prevención".

De momento, la EMA ha recibido ya los informes científico-técnicos preliminares, encargados por el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones para el municipio de Grazalema (Cádiz).

El director general de Emergencias, Protección Civil y Lucha Contra Incendios Forestales, Alejandro García, se ha reunido con el comité técnico para analizar los resultados. Los datos servirán para diseñar la estrategia de vuelta en aquellos puntos donde los geólogos y las pruebas desarrolladas permiten una vuelta sin riesgos y acotar el área de exclusión.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.