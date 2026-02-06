Alguersuari pone su confianza en Williams y en Sainz: "Carlos está en su mejor momento"

El expiloto de la Fórmual 1 analiza en 'Jugones' las opciones que puede tener Carlos Sainz con las nuevas normas de la temporada 2026.

Jaime Alguersuari, expiloto de la Fórmula 1, apuesta por Williams y por Carlos Sainz. Los ve en los puntos todos los fines de semana y dice que "apuntan alto". Uno de los motivos de esa confianza es ese motor Mercedes que tan bien apunta para estas nuevas normas que entran ahora en vigor.

Así lo dice en el análisis de 'Jugones': "Yo creo que Williams estará en los puntos. Es un proyecto que ya apunta alto desde el año pasado".

"Tienen a dos grandes pilotos y Carlos ahora mismo está en su mejor momento", dice sobre el español y su compañero Alex Albon.

No se puede olvidar del motor Mercedes, claro. El favorito para este año: "El motor Mercedes tiene un plus de rendimiento respecto a los demás constructores y eso es una buena noticia que Williams esté con ellos".

"Williams estará entre los diez primeros", cierra convencido Alguersuari.