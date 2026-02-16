Honda anuncia la remontada de Aston Martin: "Estamos mejorando simulaciones para los próximos test"

Shintaro Orihara, director General de pista de Honda F1, dice que en las segundas pruebas de Bahréin esperan ir mucho mejor.

Honda quiere que en los test que arrancan el miércoles, otra vez en Bahréin, Aston Martin ya pueda exprimir el coche al 100%. Quieren empezar la remontada. Y anuncian que van a mejorar en sus simulaciones y que testarán la temperatura que puede alcanzar su unidad de potencia.

De momento el motor Honda parece el gran problema de Aston Martin. No llega a la potencia ideal y sufre serios problemas de calentamiento. En las primeras prueba de Bahréin, Fernando Alonso y Lance Stroll se quedaron a más de cuatro segundos de los más rápidos.

El director general de pista de Honda F1, Shintaro Orihara, ha dicho en 'Fuji TV' que todavía quedan factores por desbloquear del motor: "Aún no lo hemos probado con especificaciones de enfriamiento agresivas para juzgar si el enfriamiento es lo suficientemente severo...".

"Como fue el caso hasta el año pasado, es natural cambiar las especificaciones de enfriamiento dependiendo de las condiciones del día, y realizamos una prueba comparativa en Bahréin", explica el japonés.

Buscarán el límite de la temperatura esta semana... y si lo consiguen el rendimiento crecerá: "La prioridad actualmente es hacer funcionar el coche con normalidad, y el coche está funcionando con una cierta cantidad de rejillas de ventilación para permitir cierto margen, y la próxima semana planeamos probar lo alto que puede subir la temperatura con las especificaciones de enfriamiento más agresivas".

"Estamos mejorando nuestras simulaciones para la próxima semana", cierra en un mensaje positivo.