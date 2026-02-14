Baltasar Garzón, sobre las declaraciones de Felipe González contra el Gobierno: "Debería de tener un poco de mesura"

El magistrado ha aseverado que el expresidente debería de tener algo más de mesura porque "la crítica se la hace a la militancia, no solo a la persona".

Felipe González ha asegurado que votará en blanco en las próximas elecciones en unas declaraciones en las que se mostró duro contra el Gobierno. Pero, pese a ello, a Baltasar Garzón no le ha "sorprendido" el argumentario del expresidente.

"Los líderes políticos, sobre todo cuando se ha sido presidente del Gobierno, deberían de tener un poco de mesura a la hora de criticar a quienes les han seguido en esa alta responsabilidad porque rápidamente vuelves a lo que fue su época como gobernante durante 14 años, con mayorías absolutas", ha afirmado el magistrado en laSexta Xplica.

Garzón ha recordado que "la mochila es muy grande" con Felipe González: "Hablar del 'puto amo' cuando él era 'dios', y así era catalogado. Cuando dice 'Bildu lejos', olvidar que fue un presidente que estuvo negociando con ETA en Argel, decir que no tiene proyecto cuando tampoco se le reconoce (a Pedro Sánchez) que ha mantenido una coalición durante todos estos años gobernando en minoría...".

Además, ha destacado que González puede votar "lo que le de la gana", pero ha apuntado que debería tener mesura porque "la crítica se la hace a la militancia, no solo a la persona".

