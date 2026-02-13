La imagen de Lawrence Stroll saliendo del circuito de Bahréin que refleja el momento de Aston Martin

El dueño de la escudería verde abandonó el circuito de Sakhir después de la jornada del jueves completamente abatido.

El plan de Aston Martin parecía cumplirse con Fernando Alonso completando vueltas aunque con tiempos discretos. Pero todo saltó por los aires con las palabras de Lance Stroll. El canadiense dijo que lo único bueno que tenía el AMR26 era su decoración, lo bonito que era.

Las sensaciones en el box son terribles. El coche no funciona y el motor Honda no alcanza toda la potencia. Y están a cuatro segundos de los líderes. O más.

Al acabar la jornada, la imagen de Lawrence Stroll abandonando el circuito fue muy esclarecedora. Completamente derrotado, con la cabeza hacia abajo.

Porque el inicio de Aston Martin y del nuevo coche de Adrian Newey no ha sido el esperado. Ni mucho menos. Tocará sufrir en Australia, en el comienzo del mundial. Y seguramente también en las siguientes carreras.