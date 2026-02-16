Segunda semana de test de F1 en Bahréin: horario y dónde ver a Carlos Sainz y Fernando Alonso

Tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz correrán los tres días de pruebas (18, 19 y 20 de febrero) repartidos entre el turno de mañana o tarde antes del GP de Australia.

Esta semana dará comienzo la tercera semana de test de pretemporada de la Fórmula 1, la segunda disputada en el Circuito Internacional de Bahréin. A partir de este miércoles 18 de febrero al viernes 20, los 22 pilotos de la parrilla darán las últimas vueltas a sus monoplazas antes del primer 'Grand Prix' del año.

Al igual que en la primera semana disputada en Bahréin, las escuderías deberán repartir a sus pilotos entre los tres días de test en el horario de mañana y tarde, o darles un día entero a cada uno. Esta medida está impuesta por la FIA y obliga a cada equipo a correr con un único monoplaza en los TCC (test con coches actuales).

A diferencia de la semana pasada, Aston Martin ha apostado por que Lance Stroll y Fernando Alonso corran los mismos días en horario partido, aunque aún está por confirmar. Por parte de Williams, se espera que repitan el mismo plan, por lo que Carlos Sainz y Alex Albon se repartirán los tres días en diferentes turnos.

El resto de escuderías, a excepción de Haas, tampoco han confirmado sus respectivas alineaciones para los últimos test de pretemporada. Durante estos días, los equipos darán las últimas vueltas antes del GP de Australia (6-8 de marzo) para terminar de comprobar la fiabilidad de los coches.

Horario y dónde ver

Los test de pretemporada de Fórmula 1 en Bahréin darán inicio a las 08:00 hora española hasta la pausa del mediodía a las 12:00 horas. Una vez concluya dicho parón, las pruebas continuarán hasta las 17:00 horas, concluyendo la sesión de tarde.

Para poder seguir en directo los test en España, 'DAZN' emitirá en directo únicamente la última hora de las pruebas (16:00-17:00) cada día durante esta primera semana en Bahréin. Toda la información y actualidad sobre los test y los pilotos españoles se podrá seguir a través de la web de laSexta.