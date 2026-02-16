Ahora

Test pretemporada F1

Segunda semana de test de F1 en Bahréin: horario y dónde ver a Carlos Sainz y Fernando Alonso

Tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz correrán los tres días de pruebas (18, 19 y 20 de febrero) repartidos entre el turno de mañana o tarde antes del GP de Australia.

Carlos Sainz y Fernando Alonso Carlos Sainz y Fernando Alonso Getty

Esta semana dará comienzo la tercera semana de test de pretemporada de la Fórmula 1, la segunda disputada en el Circuito Internacional de Bahréin. A partir de este miércoles 18 de febrero al viernes 20, los 22 pilotos de la parrilla darán las últimas vueltas a sus monoplazas antes del primer 'Grand Prix' del año.

Al igual que en la primera semana disputada en Bahréin, las escuderías deberán repartir a sus pilotos entre los tres días de test en el horario de mañana y tarde, o darles un día entero a cada uno. Esta medida está impuesta por la FIA y obliga a cada equipo a correr con un único monoplaza en los TCC (test con coches actuales).

A diferencia de la semana pasada, Aston Martin ha apostado por que Lance Stroll y Fernando Alonso corran los mismos días en horario partido, aunque aún está por confirmar. Por parte de Williams, se espera que repitan el mismo plan, por lo que Carlos Sainz y Alex Albon se repartirán los tres días en diferentes turnos.

El resto de escuderías, a excepción de Haas, tampoco han confirmado sus respectivas alineaciones para los últimos test de pretemporada. Durante estos días, los equipos darán las últimas vueltas antes del GP de Australia (6-8 de marzo) para terminar de comprobar la fiabilidad de los coches.

Horario y dónde ver

Los test de pretemporada de Fórmula 1 en Bahréin darán inicio a las 08:00 hora española hasta la pausa del mediodía a las 12:00 horas. Una vez concluya dicho parón, las pruebas continuarán hasta las 17:00 horas, concluyendo la sesión de tarde.

Para poder seguir en directo los test en España, 'DAZN' emitirá en directo únicamente la última hora de las pruebas (16:00-17:00) cada día durante esta primera semana en Bahréin. Toda la información y actualidad sobre los test y los pilotos españoles se podrá seguir a través de la web de laSexta.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez respalda a Díaz en la firma con los sindicatos de la nueva subida del 3,1% del salario mínimo
  2. El PP, entregado a Vox para las negociaciones en Extremadura y Aragón: votarán juntos en el Congreso para prohibir el burka
  3. Sánchez anuncia la inversión de 23.000 millones de euros para construir 15.000 viviendas al año
  4. Los médicos comienzan su primera semana de huelga hasta junio por un Estatuto propio
  5. La Junta de Andalucía autoriza el regreso "paulatino" de los vecinos desalojados de Grazalema (Cádiz) por el temporal
  6. Obama defiende que los extraterrestres existen, aunque reconoce que "no los ha visto": "Son reales"