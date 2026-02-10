¿Cuándo salen a correr Fernando Alonso y Carlos Sainz en los test de Bahréin? Horarios y dónde ver

Sainz saldrá a pista este miércoles 11 y el viernes 13 de febrero por la mañana, mientras que Alonso solo correrá el jueves 12. La semana que viene será el último test antes del GP de Australia.

Los test de pretemporada vuelven a ser una realidad. Después de que todas las escuderías presentasen sus nuevos monoplazas y corriesen en el Circuito de Barcelona-Cataluña, a excepción de Williams, ahora es el turno de pilotar en el Circuito Internacional de Bahréin.

Desde este miércoles 11 de febrero hasta el viernes 13, los 22 pilotos de la parrilla volverán a pilotar sus coches con el objetivo de comprobar las mejoras realizadas tras Barcelona y seguir rodando.

Debido a una normativa de la FIA, todos los equipos están obligados a correr con un único monoplaza en los TCC (test con coches actuales). De esta forma, habrá un piloto, a elección de su escudería, que correrá en el horario de mañana y otro por la tarde.

Pese a que no todos los equipos han confirmado en qué días correrán cada piloto, Aston Martin y Williams ya tienen sus horarios confirmados. En el caso de los de Grove, está previsto que Carlos Sainz salga miércoles y viernes a pista por la mañana, y el jueves durante el horario de tarde, al contrario que su compañero Alex Albon.

Por parte de Aston Martin, Fernando Alonso solo correrá el jueves 12 debido a que durante los test de Barcelona su compañero, Lance Stroll, solo pudo dar cinco vueltas al circuito durante el 'shakedown'.

Horario y dónde ver

Los test de pretemporada de Fórmula 1 en Bahréin comenzarán a las 08:00 hora española hasta la pausa del mediodía a las 12:00 horas. Una vez concluya dicho parón, las pruebas continuarán hasta las 17:00 horas, concluyendo la sesión de tarde.

Para poder seguir en directo los test en España, 'DAZN' emitirá en directo únicamente la última hora de las pruebas (16:00-17:00) cada día durante esta primera semana en Bahréin. Toda la información y actualidad sobre los test y los pilotos españoles se podrá seguir a través de la web de 'La Sexta Deportes'.