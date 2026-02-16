Obama defiende que los extraterrestres existen, aunque reconoce que "no los ha visto": "Son reales"

¿Qué ha dicho? El expresidente de Estados Unidos ha negado que haya especímenes "escondidos" en la enigmática base militar 'Área 51' del estado de Nevada. "No hay instalaciones bajo tierra".

En una entrevista en un pódcast, el expresidente Barack Obama afirmó que los extraterrestres "son reales", aunque él no los ha visto. Negó que haya especímenes escondidos en el Área 51, en Nevada, y bromeó sobre una posible conspiración que le ocultaría información al presidente de EE.UU. Obama recordó que, al inicio de su presidencia, se preguntó "¿Dónde están los extraterrestres?". Posteriormente, aclaró en Instagram que no encontró pruebas de contacto extraterrestre durante su mandato, pero consideró que, debido a la vastedad del universo, es probable que exista vida más allá de la Tierra. La CIA desclasificó documentos en 2013 confirmando la existencia del Área 51, lo cual ha alimentado teorías de conspiración sobre tecnología extraterrestre.

El expresidente estadounidense Barack Obama ha indicado durante una entrevista en un pódcast que los extraterrestres "son reales", pero no los ha visto en persona. Además, ha negado que haya especímenes "escondidos" en la enigmática base militar 'Área 51' del estado de Nevada.

Al final de una entrevista en el pódcast del periodista Brian Tyler Cohen, este le propone una ronda rápida de preguntas y respuestas y le plantea si los extraterrestres son reales, a lo que el demócrata asiente, con un breve comentario. "Son reales, pero yo no los he visto".

Un momento que ha aprovechado para aclarar que "no están siendo escondidos en... ¿Cómo se llama? Área 51. No hay unas instalaciones bajo tierra, a menos que haya una enorme conspiración y se la oculten al presidente de EEUU".

Después, el periodista le ha preguntado cuál fue la primera cuestión que quiso resolver cuando inició su presidencia, en 2009, a lo que Obama ha respondido con una sonrisa, retomando el hilo: "¿Dónde están los extraterrestres?".

Obama, ante la repercusión de esa respuesta, ha aclarado en Instagram que no vio "pruebas" de que los "extraterrestres hayan hecho contacto con nosotros" durante su presidencia, pero hizo una suposición "porque el universo es tan basto que es probable que haya vida ahí fuera".

La CIA desclasificó en 2013 unos documentos que confirmaron la existencia de la base militar 'Área 51', creada por orden del presidente estadounidense Dwight Eisenhower a mediados de la década de 1950 para los ensayos del avión espía U-2, capaz de volar a gran altura y de cubrir distancias muy largas.

El secretismo que rodeó la base durante décadas generó un sinfín de teorías de la conspiración, entre ellas la de que albergaba tecnología de origen extraterrestre e información clasificada sobre ovnis.

