Todos los detalles sobre la huelga de médicos: una semana de parón al mes por un estatuto marco

La semana comienza con la subida del SMI y la huelga de médicos en toda España, tras la manifestación en Madrid. Esta huelga es una medida límite después de meses de infructuosas negociaciones con el Ministerio de Sanidad, encabezado por Mónica García. Los médicos protestan contra el nuevo Estatuto Marco y exigen un ámbito de negociación propio. Víctor Pedrera, de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, destaca discrepancias en la jornada laboral, régimen de guardias, movilidad forzosa e incompatibilidades. Aunque se garantizarán urgencias y tratamientos vitales, las consultas y procedimientos no urgentes se verán afectados, en un sistema ya saturado.

Esta es la medida "limite" que han tomado después de meses de reivindicaciones y reuniones sin éxito con el Ministerio de Sanidad liderado por Mónica García.

Con ello pretenden mostrar su disconformidad con el nuevo Estatuto Marco aprobado por el Ministerio de Sanidad y los sindicatos mayoritarios y pararán una semana al mes de manera indefinida.

"La principal reivindicación es la necesidad que tenemos los médicos de tener un ámbito de negociación propio. No podemos permitir lo que ha ocurrido en el ámbito, que se ha negociado con sindicatos con escasa representación en nuestro colectivo", explica Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos.

Además, ha recalcado la "clarísima discrepancia con todo lo que tienen que ver con la jornada laboral y el régimen de guardias". "Y también tenemos claras discrepancias con la movilidad forzosa de los profesionales y las incompatibilidades", añade Pedrera como las reivindicaciones reclamadas desde el sector médico.

Y, aunque habrá servicios mínimos y las urgencias o los tratamientos vitales se van a garantizar, sí que habrá impacto en las consultas, especialmente las de intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas o, incluso, en los centros de salud.

"Lo que no va a ocurrir es que se quede ningún paciente sin atención urgente. Pero lo que son pruebas programadas, intervenciones quirúrgicas que no tengan carácter urgente se podrán suspender y ya partimos de un sistema sanitario saturado", comenta al respecto Pedrera.

