Después de un fin de semana en Ímola complicado para Sergio Pérez, el mexicano buscará redimirse repitiendo el gran resultado que obtuvo en Mónacoen 2022 cuando logró subirse al peldaño más alto del podio. Sergio Pérez tratará de recuperar las buenas sensaciones que ha tenido desde el principio de la temporada, con el objetivo de afianzar más su posición en Red Bull.

Pérez no parece estar muy presionado desde Red Bull. En los últimos Grandes Premios ha estado logrando buenos resultados y no ha quedado tan lejos de Max Verstappen. En Miami y en Ímolatuvo algunos problemas, pero al parecer esto no ha generado ningún cambio de opinión en la escudería de las bebidas energéticas, que sigue poniendo a Checo como candidato a ocupar de nuevo el asiento en 2025.

El asesor de Red Bull, Helmut Marko, ha hablado sobre el asiento libre para la temporada siguiente: "Las conversaciones están en curso y Checo sigue siendo nuestra primera opción. Queremos dejarlo claro antes de las vacaciones de verano, aunque no nos pongamos ninguna presión".

Si Red Bull cierra el fichaje de Sergio Pérez en las próximas semanas, uno de los asientos más codiciados de la parrilla quedaría completo. Esto dejaría a Carlos Sainz solo con la opción de unirse a Mercedes, que solo le ofrece un año, o a Sauber, que en 2026 se convertirá en Audi.

El español rechazó en Ímola ya a escuderías como Williams o Alpine según informó 'Formulapassion' citando a 'Corriere dello Sport', por lo que Audi, que parece la opción más viable, o un año con Mercedes, serían las mejores opciones del madrileño.

Aunque el mexicano no se sienta bajo mucha presión, está obligado a obtener buenos resultados, al menos mientras no tenga contrato para 2025 ya que Sainz seguirá siendo una gran opción .La 'silly season' está que arde y hasta que se esclarezca la situación contractual de Pérez, el futuro de Carlos Sainz podría continuar siendo incierto.