Uno de los pilotos más en forma de la parrilla, Carlos Sainz, sigue sin asiento para la Fórmula 1 de 2025. Y aunque en Italia apuntan que ha elegido a Audi, nada se ha hecho oficial hasta el momento. Mercedes y Red Bull son las otras dos opciones que tiene el español, pero las flechas de plata habrían descartado su fichaje.

El medio 'Sky Sports F1' ha detallado las dos razones por las que Mercedes no quiere el fichaje de Sainz... de momento. La primera es el tiempo. Toto Wolff quiere esperar y no desea tomar la decisión a corto plazo. Preferiría dejarla incluso para después del parón del verano en la competición.

La segunda es que en Mercedes insisten en hacerse con los servicios de Max Vertappen. A pesar de que el neerlandés ha manifestado su intención de seguir en Red Bull, Wolff no se rinde y cree que el caos en la escudería líder podría acabar provocando la salida de Max. Adrian Newey, por cierto, ya ha anunciado que se marcha.

Además, en Mercedes no se olvidan de Kimi Antonelli. Le consideran un piloto con muchísimo futuro en la competición. Y aunque reconocen que es pronto para él, no descartan nada de cara a 2025. Eso sí, Toto ha manifestado que no hay que meterle demasiada presión ahora que está en Fórmula 2.

Esas serían las dos razones para rechazar a Carlos. La primera el no tomar una decisión pronto. Y la segunda esperar a Verstappen, el gran deseo de las flechas de plata.

Y Sainz, por su parte, sigue pensando que aspirar al asiento de Red Bull no es una locura. Sergio Pérez está en la cuerda floja después de haber rechazado una oferta de renovación por parte de Christian Horner de una temporada.