El duro 'palo' de Jorge Martín a Aprilia: "Siento que mi potencial es..."

El vigente campeón del mundo expresó su dificultad para explotar sus capacidades potenciales como piloto a los mandos de su Aprilia, especialmente, después de su accidente.

Jorge Martínestá en proceso de recuperar las mejores sensaciones sobre la Aprilia después de un largo proceso de recuperación. Ha terminado el parón veraniego de MotoGP, regresa la competición con el GP de Austria y el madrileño prioriza recuperar la comodidad y la confianza por encima de la consecución de resultados inmediatos.

Al final, seguir el proceso a través del cual Martín sienta que puede volver a pilotar en su mejor versión es la vía que, consecuentemente, traerá de vuelta los mejores resultados: "Después del accidente perdí toda la confianza que tenía. Me faltaba determinación al entrar en las curvas. Todavía no siento que sea mi moto. Necesito tiempo para ajustar mi base. Cada vez que salgo a pista, la moto es diferente porque necesito entender qué necesito.

"Es parte del proceso. Estaba acostumbrado a tener muy buenas sensaciones en pista, ahora las cosas se están poniendo un poco difíciles. Solo necesito tomarme mi tiempo, confiar en el proceso y creer", explicaba el vigente campeón del mundo en unas declaraciones recogidas por 'Motosan'.

Aunque a veces, el proceso es desconcertante para Jorge y asegura no estar del todo satisfecho con el rendimiento de la Aprilia: "Siento que mi potencial es mucho mayor que el potencial de la moto, que es mucho más alto".

Pero el madrileño, que a veces no entiende lo que pasa, no desvía el foco de centrarse en el proceso y ya ha identificado una asignatura a mejorar: "El T4 es mi peor sector. es el que necesita más confianza. Después del accidente, me faltaba mucho de eso".