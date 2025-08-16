¿Debió para el árbitro el juego? El polémico gol de Ferrán Torres cuando Raíllo estaba tendido en el suelo

El zaguero bermellón recibió un 'pelotazo' en la cabeza y se quedó tendido en el suelo. En la acción siguiente, Ferrán anotó el 0-2 provocando multitud de protestas por parte del Mallorca.

La polémica no ha tardado en hacer acto de presencia en el comienzo de esta nueva temporada de LaLiga EASports. El Barça mandaba 0-1 frente al Mallorca en Son Moix. Lamine Yamal disparó desde fuera del área y el remate fue despejado por Antonio Raíllo, defensa del cuadro balear.

El central cordobés, aturdido tras el impacto del balón en su cabeza, cayó al suelo. Tras varios segundo en la que la acción continuaba, Ferran Torres recuperó el balón y disparó a puerta cuando Raíllo aún seguía en el suelo. El colegiado Munuera Montero, a pesar de haberse llevado el silbato a la boca, no paró el encuentro.

El remate de Ferran entró en la portería bermellona, los jugadores culés no celebraron el gol y eso generó aún más confusión. Tras revisar el estado de Raíllo, el árbitro concedió el tanto y Son Moix estalló. Los jugadores del Mallorca daban signos de no entender nada y el malestar se avivó aún más tras dos tarjetas rojas a Manu Morlanes y a Vedat Muriqi.

El conjunto local se quedó con nueve en el minuto 39 y el partido ya careció de toda emoción aunque los baleares protestaron una tarjeta roja a Raphinha tras una dura entrada del brasileño a Mateu Jaume.

El calor y el dominio del Barça fueron demasiado evidentes durante toda la segunda parte. Los de Flick no pisaron el acelerador durante los segundos 45 minutos aunque controlaron de manera muy tranquila el encuentro.

Un golazo de Lamine Yamal puso el 0-3 definitivo. Jugada marca de la casa del extremo que se abrió espacio hacia dentro y disparó a la escuadra más lejana de Leo Román. Lamine ya le había puesto en bandeja a Raphinha el 0-1 tras un gran centro en el minuto siete.

El vigente campeón del Liga comienza la temporada con una victoria contundente, no exenta de polémica, en la que ha basado su juego, de nuevo, en una presión muy efectiva y ahogante. El Mallorca por su parte se estrena en esta Liga con derrota y con algo de descontento hacia el arbitraje.