Al igual que viene ocurriendo desde que antes de que arrancase la temporada Ferrari anunciase el fichaje de Lewis Hamilton para 2025, a Carlos Sainz le han preguntado varias veces por su futuro en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Mónaco.

Desde Inglaterra aseguran que la opción de Mercedes había quedado descartada y que todo se resumía a Audi o a un giro de los acontecimientos entre Red Bull y 'Checo' Pérez.

Sobre ello le preguntaron al '55', que no quiso dejar muchas pistas: "No puedo confirmarlo. Lo siento".

Eso sí, incidió en que la decisión no se tomará en las próximas semanas: "Alargaré la decisión todo lo que pueda esperar. Hay varias opciones y quiero elegir la mejor para mí".

Paralelamente, sobre el fin de semana en sí, Sainz cree que estará muy abierto: "A cualquiera de los equipos top que haga una vuelta el sábado se les puede abrir la opción de ganar la carrera del domingo. Así que a por ello".

"Sólo hay que hacer una buena vuelta en Q3, una buena estrategia el domingo y, tenemos una oportunidad, como Red Bull y McLaren a este mismo nivel", ha añadido.

"Las bajas velocidades no han sido nuestro fuerte este año, ni la velocidad a una vuelta, así que las expectativas son las que son... pero eso no significa que no tengamos como objetivo la victoria", ha zanjado.