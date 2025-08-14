Williams desvela el ritual de Carlos Sainz antes de subirse al coche

El equipo azul ha publicado un vídeo en sus redes sociales con el trabajo de Sainz previo a subirse al coche.

Williams ha desvelado algunos de los secretos de Carlos Sainz. Así son los minutos previos a subirse a su coche. Una cámara está atenta a cada detalle del madrileño.

Antes de subirse al monoplaza reunión previa con su ingeniero de pista en la que se repasan los planes y las condiciones del circuito. Con todo claro, se coloca los 'in-ears' y el micrófono para poder comunicarse por la radio.

Después, las pantallas para ver la telemetría. Le encajan el reposacabezas. Se eNgancha el volante, se colocan las ruedas y tras una última comprobación Sainz ya está listo para salir a pista.