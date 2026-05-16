Salvaje: Verstappen deja un adelantamiento por la hierba memorable en las 24 horas de Nürburgring

El neerlandés está siendo el dominador de la prueba. Es tal su superioridad que se atreve con genialidad como la que ha llevado a cabo adelantando un rival metiéndose por la zona de hierba.

Max Verstappen es un fuera de serie en cualquier ámbito del automovilismo. Su dominio en las 24 horas de Nurburgring está siendo la gran prueba de ello. El piloto de Red Bull, que ha aprovechado estas semanas de descanso en la Fórmula 1, se ha atrevido a competir en esta mítica carrera.

En ella ha dejado detalles de todo tipo. Dando, como no podía ser de otra manera, el máximo espectáculo. Una de las acciones más destacadas ha sido un adelantamiento a uno de sus rivales en el que Max ha metido la mitad del coche en la hierba jugándose perder el control del monoplaza.

Verstappen ha 'clavado' la maniobra dejando una imagen espectacular. Tiempo después, ha llevado a cabo también un adelantamiento formidable cuando comenzaba a llover en la trazada germana. Imparable allá donde va aunque para Max esto sea solo un descanso de una temporada que no está saliendo según lo esperado en la Fórmula 1.