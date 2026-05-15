Nuevo mensaje esperanzador de Alonso inspirado en McLaren: "Eran los últimos..."

El asturiano se niega a dar la temporada por perdida y segura que en unos meses irán a mejor. Para fortalecer su argumento, recurre a la temporada de McLaren en 2023.

El incio de temporada de Fernando Alonso ha sido terrible. El asturiano, que apuntaba a tener un coche competitivo, se ha encontrado con un monoplaza que apenas era lo suficientemente sólido como para terminar carreras.

De hecho, hasta hace varias semanas, el objetivo de Honda y Aston Martin era aumentar la fiabilidad del coche y reducir unas vibraciones extremadamente molestas para Fernando Alonso y Lance Stroll a la hora de pilotar el Aston.

A pesar de la situación en la que está sumida Fernando, hay lugar para el optimismo. El asturiano se niega a 'echar más leña al fuego' y sigue manteniendo el discurso de todo lo que llevamos de temporada sobre una posible mejora que está por llegar.

Alonso, para reforzar su esperanzador mensaje, recurre a recordar lo que pasó con McLaren en 2023: "Creo que un par de meses (llegarán una mejoría), ya sabes. Vimos a McLaren en 2023, fueron los últimos en las primeras carreras".

"Y al final, estaban en cabeza al final de la temporada. Quizá eso sea demasiado optimista, es un escenario de ensueño. Pero, en cierto modo, sabemos que la temporada es larga. Y si entiendes los problemas y los solucionas, tienes tiempo de sobra para afrontar la segunda parte del año o el último tercio del campeonato en una posición mucho mejor. Y en eso es en lo que estamos trabajando", aseguró Fernando en declaraciones que recoge 'Motorsport'.