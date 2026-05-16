Un conductor atropella a una decena de personas en pleno centro de la ciudad de Módena y apuñala a otra en su huida

¿Qué ha pasado? Según cuentan varios testigos en 'Il Corriere della Sera', el hombre, de 31 años y ya detenido, aceleró cuando se dirigía hacia la acera. "Vimos a gente salir disparada", han dicho.

Un hombre ha atropellado a una decena de personas en Via Emilia, Módena, y se ha estrellado contra el escaparate de una tienda. En su huida, apuñaló a un transeúnte que logró detenerlo. Según 'Il Corriere della Sera', siete personas resultaron heridas, dos de gravedad, incluyendo una mujer que perdió ambas piernas. Testigos relatan que el coche aceleró hacia la acera a gran velocidad. El detenido, un italiano de 31 años sin antecedentes, conducía un C3. La Policía investiga los motivos del suceso. El alcalde, Massimo Mezzetti, lo calificó como "un acto trágico".

Un hombre ha atropellado al menos a una decena de personas en Via Emilia, en pleno centro de la ciudad italiana de Módena, y luego se ha estrellado a gran velocidad contra el escaparate de una tienda. En su huida, además, ha apuñalado a otro transeúnte que se encontraba en el lugar y que finalmente logró detenerlo.

Tal y como cuenta 'Il Corriere della Sera', en el incidente han resultado heridas siete personas, estando dos de ellas de gravedad tal. Según los primeros informes, hay una mujer que ha perdido ambas piernas.

"Vimos venir el coche. Se dirigía hacia la acera y, de repente, aceleró. Iba a gran velocidad. Vimos a gente salir disparada", han dicho algunos testigos.

El detenido, un ciudadano italiano de 31 años y natural de Seriate, en Bérgamo, no tiene antecedentes penales y conducía un C3.

La Policía italiana ha iniciado una investigación para determinar qué es lo que ha pasado y los motivos que han provocado el suceso.

Massimo Mezzetti, alcalde de la ciudad, ha calificado todo como "un acto trágico": "Necesitamos comprender la naturaleza de todo. Estoy profundamente consternado. Esto es un hecho muy grave. Si se tratara de un atentado sería todavía más grave".

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