Ahora

Diez días de travesía

Una 'Odisea' azteca: Ayuso se victimiza tras el "peligro extremo" que ha sufrido en México y carga contra Sánchez

¿Qué ha pasado? La presidenta ha estado de visita en un país al que tildó de "narcoestado" y en el que durante varias jornadas careció de agenda oficial. Sigue sin saberse cómo se ha pagado el viaje.

'La Odisea' de Ayuso
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Isabel Díaz Ayuso ha regresado a España. Ha vuelto después de su particular odisea por México. De su, mejor dicho, de su 'Odisea' azteca. De un viaje, de una visita, en la que la presidenta de Madrid dice haber vivido situaciones "de peligro extremo". En las que "podía haber ocurrido cualquier cosa en cualquier sitio". Pero ya está de vuelta.

De vuelta y en silencio, sin responder ni especificar a qué tipo de momentos se ha enfrentado o qué cosas han puesto en riesgo su seguridad en, como ha afirmado, "un país en el que hay más de 130.000 de desaparecidos".

"A ti, en una esquina, acaban contigo y si te he visto no me acuerdo", ha dicho la presienta de la Comunidad de Madrid sobre su visita de diez días a México.

Una que nadie sabe aún a ciencia cierta cómo se pagó. Una en la que, además, no tuvo agenda oficial durante varias de las jornadas en las que allí permaneció. En unas en las que, cierto es, los aztecas expresaron su descontento a una Ayuso que tildó al país centroamericano de "narcoestado".

"Ha habido centenares de políticos asesinados. Es un país sumido por el narcotráfico", ha dicho Ayuso, quien ha expuesto además que ha sido el propio Gobierno de España el que ha contribuido a esa falta de seguridad.

Y, claro está, también Claudia Sheinbaum, presidenta de México, a quien acusa de intentar "boicotearlo todo": "Esta señora se ha dedicado a insultar, a echar fuego contra nosotros".

A pesar de que su propio equipo dice que el mayor peligro que enfrentó fue una pancarta, el PP comparte la teoría de Ayuso de involucrar a Pedro Sánchez. "Conociéndole, puede estar detrás de todo", ha afirmado Elías Bendodo.

Eso sí, Ayuso acepta su parte de responsabilidad aunque sea colocándose de víctima: "La culpa es mía por existir, por hacer política y por opinar".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Primando el descanso tras una intensa campaña: así han pasado la jornada de reflexión los candidatos a la Junta de Andalucía
  2. Trump, convencido de que Cuba se pondrá del lado de EEUU y no del de China: "Le vamos a dar un vuelco"
  3. Encuentran muertos a un guardia civil, a su mujer y al hijo de ambos en su vivienda de la casa cuartel de Dolores
  4. El agitador ultra Vito Quiles demanda a Óscar Puente y Renfe por "revelación de secretos y calumnias"
  5. Atraca en A Coruña el crucero 'Ambition', afectado por un brote masivo de norovirus
  6. "¡Tras 40 años puede escuchar!": llenazo en Madrid en el show de los 'milagros' en el que 'curan' enfermedades con un soplido