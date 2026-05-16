Una 'Odisea' azteca: Ayuso se victimiza tras el "peligro extremo" que ha sufrido en México y carga contra Sánchez

¿Qué ha pasado? La presidenta ha estado de visita en un país al que tildó de "narcoestado" y en el que durante varias jornadas careció de agenda oficial. Sigue sin saberse cómo se ha pagado el viaje.

Isabel Díaz Ayuso ha regresado a España tras un viaje a México que describe como una "Odisea" llena de situaciones de "peligro extremo". Sin especificar los momentos exactos de riesgo, Ayuso ha mencionado la inseguridad en un país con más de 130.000 desaparecidos y ha criticado al gobierno mexicano, calificándolo de "narcoestado". Durante su visita, que no contó con una agenda oficial clara, enfrentó descontento local y acusó a Claudia Sheinbaum de intentar boicotear su estancia. A pesar de que su equipo minimiza los peligros, el PP apoya su teoría de implicar a Pedro Sánchez en los problemas enfrentados. Ayuso asume su responsabilidad, afirmando que su culpa es "por existir, por hacer política y por opinar".

Isabel Díaz Ayuso ha regresado a España. Ha vuelto después de su particular odisea por México. De su, mejor dicho, de su 'Odisea' azteca. De un viaje, de una visita, en la que la presidenta de Madrid dice haber vivido situaciones "de peligro extremo". En las que "podía haber ocurrido cualquier cosa en cualquier sitio". Pero ya está de vuelta.

De vuelta y en silencio, sin responder ni especificar a qué tipo de momentos se ha enfrentado o qué cosas han puesto en riesgo su seguridad en, como ha afirmado, "un país en el que hay más de 130.000 de desaparecidos".

"A ti, en una esquina, acaban contigo y si te he visto no me acuerdo", ha dicho la presienta de la Comunidad de Madrid sobre su visita de diez días a México.

Una que nadie sabe aún a ciencia cierta cómo se pagó. Una en la que, además, no tuvo agenda oficial durante varias de las jornadas en las que allí permaneció. En unas en las que, cierto es, los aztecas expresaron su descontento a una Ayuso que tildó al país centroamericano de "narcoestado".

"Ha habido centenares de políticos asesinados. Es un país sumido por el narcotráfico", ha dicho Ayuso, quien ha expuesto además que ha sido el propio Gobierno de España el que ha contribuido a esa falta de seguridad.

Y, claro está, también Claudia Sheinbaum, presidenta de México, a quien acusa de intentar "boicotearlo todo": "Esta señora se ha dedicado a insultar, a echar fuego contra nosotros".

A pesar de que su propio equipo dice que el mayor peligro que enfrentó fue una pancarta, el PP comparte la teoría de Ayuso de involucrar a Pedro Sánchez. "Conociéndole, puede estar detrás de todo", ha afirmado Elías Bendodo.

Eso sí, Ayuso acepta su parte de responsabilidad aunque sea colocándose de víctima: "La culpa es mía por existir, por hacer política y por opinar".

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