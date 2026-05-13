Josep Pedrerol entrevista en exclusiva a Florentino Pérez esta noche a las 21:00 horas en laSexta

Los detalles El presidente del Real Madrid concede su primera entrevista tras convocar elecciones anticipadas en el Real Madrid. Este miércoles, a las 21:00 horas, Florentino Pérez responde a todas las preguntas de Josep Pedrerol en laSexta.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, concede su primera entrevista a Josep Pedrerol en exclusiva en laSexta tras anunciar la convocatoria de elecciones anticipadas a la presidencia del club blanco. Será a las 21:00 horas cuando Florentino dé todas las respuestas que quedaron en el aire tras una comparecencia muy comentada ante los medios de comunicación.

Este martes, Florentino Pérez compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa para dar explicaciones apenas 48 horas después de que el FC Barcelona se proclamase campeón de LaLiga tras ganar 2-0 al Real Madrid en el Clásico. El presidente del Real Madrid anunció que no dimitirá. "Me tendrán que echar a tiros", llegó a decir Florentino Pérez.

Antes de la rueda de prensa que ofreció Florentino, Josep Pedrerol informó en 'El Chiringuito' que el presidente del Real Madrid estaba "más fuerte que nunca", algo que Pérez dejó claro ante los medios. "Aprovecho para que la gente que se ha preocupado por mí sepa que sigo presidiendo el Real Madrid y a mi empresa [...] y que mi salud es perfecta, no podría estar en los dos sitios si mi salud no fuera perfecta", comentó, llegando al punto de negar que sufra "un cáncer terminal".

Sobre estos y muchos otros temas hablará Florentino Pérez con Josep Pedrerol esta noche, a partir de las 21:00 horas, en laSexta.

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