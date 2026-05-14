El compañero español de Verstappen que alucina con Max: "Marca la diferencia con otros pilotos..."

Dani Juncadella, piloto del equipo de Max Verstappen y compañero del neerlandés en GT3, habla sobre cómo es pilotar al lado del cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1.

Max Verstappen no se conforma solo con pilotar en Fórmula 1. El piloto neerlandés se ha declarado más de una vez fan de las carreras de resistencia. Esta afición es tal, que incluso el propio Verstappen tiene su propio equipo de GT3 llamado Verstappen Racing.

De hecho, este fin de semana se disputará una de las pruebas marcadas en rojo en el calendario del cuatro veces campeón del mundo. 'Mad Max' competirá enlas 24h de Nürburgring junto a sus compañeros Jules Gounon, Lucas Auer y Dani Juncadella, piloto español y de simulador para Aston Martin.

De hecho, Juncadella ha hablado sobre como es compartir equipo con Verstappen: "No deja de sorprender su capacidad de adaptarse tan rápidamente al coche. Eso es algo increíble, es alguien que tiene mucha facilidad, mucho talento natural".

"Yo creo que destacaría esa capacidad que tiene de adaptación. Desde la segunda o tercera vuelta que dio al circuito, ya veías que estaba ahí en los tiempos. Es algo que sorprende mucho", comentó Juncadella, en una entrevista con 'Mundo Deportivo'.

Aunque eso no es lo único que le sorprende del piloto de Red Bull: "Y también su gestión del tráfico. El riesgo que toma aquí y allá es siempre bastante sorprendente. Así que eso es un gran punto que yo creo que realmente marca la diferencia con otros pilotos que quizás pueden ser tan rápidos, pero no tienen tanta capacidad de leer el tráfico".

Una categoría, que a Max parece gustarle mucho. De hecho, cuando se habla de que el neerlandés puede dejar la F1 en 2027, muchos rumores apuntan a que Verstappen se podría marchar a competir en las carreras de resistencia: "A Max Verstappen lo veo disfrutando, obviamente. La verdad es que yo creo que se ve en las fotos y vídeos. Se le ve feliz, se le ve sonriente".

"Eso es una clara señal de que está en donde le gusta estar. Es una persona súper competitiva y obviamente también viene aquí porque quiere ganar, entonces, para mí formar parte de este proyecto es una locura", concluyó el piloto de 35 años.

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