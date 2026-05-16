¡Histórico! Lágrimas y una invasión tremenda tras el ascenso del Racing de Santander a Primera División

El conjunto cántabro venció al Valladolid por 4-1 en El Sardinero y aprovechó la derrota del Almería ante Las Palmas para certificar su presencia de manera matemática en la máxima categoría del fútbol español.

El Racing Club de Santander, histórico del fútbol español, jugará en Primera División la temporada que viene. Todo después de vencer al Valladolid por 4-1 en El Sardinero en un partido que acabó con una tremenda invasión de campo.

Los cántabros no dependían de sí mismos. Para que el ascenso del Racing sucediera debía perder el Almería. Así fue. El club andaluz cayó en casa ante la UD Las Palmas por 1-2 y eso certifica de manera matemática que el Racing sea el propietario de uno de los puestos que dan ascenso directo.

Todo tras un auténtico infierno vivido por este club histórico en los últimos años. No hay que olvidar que el Racing se vio en una situación económica crítica hace unas temporadas además de deportiva. Llegó a pelear por no descender a la cuarta categoría del fútbol español.

Ahora son de Primera. El ascenso se ha firmado tras dos temporadas rozando la gesta. Hace dos años, los cántabros quedaron fuera de los puestos de play-off en la última jornada y, hace uno, quedaron eliminados en los propios 'play-off' tras haber liderado gran parte de la competición.

Fue un duro golpe pero el Racing no se rindió. Un ascenso histórico que devuelve a un memorable club a la élite del fútbol español. La celebración en El Sardinero fue increíble con una invasión de campo multitudinaria y muchos de los jugadores llorando de la emoción.