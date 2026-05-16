"Estamos todos bien": los pasajeros del crucero afectado por un brote de norovirus desembarcan en A Coruña

Los detalles El buque fue inspeccionado por un equipo de Sanidad Exterior que, tras revisar la situación sanitaria, autorizó el desembarco de los viajeros. Continuarán su viaje pasando por Gijón y después Bilbao.

El crucero Ambition, con alrededor de 1.750 personas a bordo, atracó en el Muelle de Trasatlánticos de A Coruña tras un brote de gastroenteritis por norovirus. Tras inspecciones de Sanidad Exterior, se permitió el desembarco, aunque 21 casos activos permanecen aislados. Los viajeros, algunos ya recuperados, expresaron su alegría por pisar tierra. Mientras tanto, curiosos y vecinos debatían sobre la situación. Las autoridades lanzaron un mensaje de calma, recordando que el norovirus, conocido como 'el virus de los cruceros', es común pero no peligroso. El barco continuará su ruta hacia Gijón y Bilbao.

Con todas las miradas puestas en ellos, los pasajeros del crucero Ambition han podido finalmente pisar tierras gallegas este sábado tras el brote de gastroenteritis provocado por norovirus detectado a bordo. "Estoy muy feliz de estar aquí", celebraba un pasajero nada más bajar del barco.

El buque, que ha atracado en el Muelle de Trasatlánticos de A Coruña antes de la hora prevista, fue inspeccionado por un equipo de Sanidad Exterior que, tras revisar la situación sanitaria, autorizó el desembarco de los viajeros.

Entre pasajeros y tripulación, el crucero transporta a unas 1.750 personas. Actualmente, según el último balance oficial, permanecen 21 casos activos aislados siguiendo los protocolos sanitarios establecidos.

Mientras algunos curiosos observaban la llegada del barco, varios vecinos debatían sobre la situación en la zona portuaria: "¿Quién dice que no están contagiados?", se pregunta una mujer.

"Estamos todos bien, somos un grupo de diez y estamos bien", explicaba otra turista británica ya en tierra. Finalmente, tras aproximadamente una hora de comprobaciones, las autoridades dieron luz verde para que pudieran recorrer la ciudad con tranquilidad.

Entre los viajeros también había quienes ya habían superado la enfermedad: "Yo no tuve diarrea, solo vómitos. Mi amiga también, pero como enfermó antes me avisó", cuenta una pasajera.

Por su parte, las autoridades insisten en lanzar un mensaje de calma y recuerdan que el norovirus es muy común en espacios cerrados y altamente transitados, motivo por el que popularmente se le conoce incluso como 'el virus de los cruceros'.

Aunque provoca gastroenteritis, con síntomas como vómitos, diarrea y malestar general, no es para nada peligroso. Ahora, el crucero continuará rumbo a Gijón, donde tiene prevista su llegada este domingo, antes de seguir su travesía hacia Bilbao, última parada en España.

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