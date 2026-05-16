Sainz estrena 'Madring': Carlos muestra por primera vez el trazado completo del nuevo circuito de Fórmula 1

El madrileño ha sido el elegido para revelar cómo es el recorrido del nuevo Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid, que llegará a la competición el próximo mes de septiembre.

Carlos Sainz ha vuelto a recuperar algunas sensaciones en estas últimas semanas de competición. El de Williams ya apuntó en el Gran Premio de Miami que había experimentado una mejoría en el rendimiento de un monoplaza que comenzó muy mal el año.

Sainz será uno de los pilotos estrella que estrenarán el 'MadRing' el próximo mes de septiembre. Para Carlos será un circuito especial tratándose de la ciudad en la que él nació. Es por ello que ha ido el elegido para estrenar la trazada de este nuevo gran premio.

"Esta curva es completamente ciega", asegura Sainz señalando algunas zonas en las que no se ve la continuación del circuito. En concreto también, habla de la famosa curva 'La Monumental', completamente inclinada y peraltada.

Carlos también indica tramos en los que se podrán alcanzar los 330 km/h en un circuito que derrocha emoción y que acogerá a la máxima competición del automovilismo mundial el próximo 13 de septiembre. Una fecha histórica para el deporte de motor en España.