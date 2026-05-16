"¡Tras 40 años puede escuchar!": llenazo en Madrid en el show de los 'milagros' en el que 'curan' enfermedades con un soplido

Los detalles Presentándose como auténticos profetas, los evangélicos han abarrotado el Palacio de Vistalegre prometiendo 'curas' con la ayuda del "Espíritu Santo". "Puede venir un paralítico y hacer que ande", dicen los que han acudido.

Los evangélicos han llegado a España causando furor, llenando el Palacio de Vistalegre en Madrid y prometiendo milagros y sanaciones. Aseguran curar enfermedades con un simple soplido "en el nombre de Jesús", atrayendo multitudes que buscan experiencias milagrosas, incluso pagando entradas de hasta 160 euros. Estos eventos, que han atraído a personas de lugares como Portugal, se promocionan como acontecimientos proféticos. Vinculados a figuras políticas como Jair Bolsonaro y el trumpismo, estos predicadores han generado controversia, especialmente por sus actividades en lugares públicos como el Metro de Madrid, y continuarán su gira por ciudades como Barcelona y Euskadi.

Los evangélicos han llegado a España. Han llegado despertando auténtico furor y abarrotando el Palacio de Vistalegre en Madrid. Vendiendo supuestas sanaciones. Prometiendo presuntos 'milagros' que parecen estar sacados de las más famosas escuelas de magia y hechicería. Así han llegado. Así se venden. Así se presentan. Como auténticos profetas.

Como obradores de 'milagros' en el que con apenas un empujoncito son capaces de obrar increíbles 'sanaciones'. "¿Puedes escuchar? ¡Ella puede escuchar ahora! Durante 40 años no podía escuchar", dicen, afirmando haberle curado a una persona una sordera de cuatro décadas.

Porque dicen ser capaces de curar cualquier cosa de manera milagrosa. "¡El Espíritu Santo está removiendo los tumores, lo quistes, las hernias y la ceguera!", exclaman. Y todo, con apenas un soplido y "en el nombre de Jesús".

Las gradas de Vistalegre estaban llenas para ver el espectáculo, en el que dicen "puede venir un paralítico y Dios hacer que ande". Se han formado enormes colas, con multitud de personas desesperadas para vivir un supuesto milagro pagando entradas que han llegado a costar hasta 160 euros.

"Venimos de Portugal, esperando ver un milagro de Dios en nuestra hija", dicen sobre el evento evangélico.

Es así como se han vendido, en trailers que parecen sacados de Marvel donde dicen que "España será testigo de uno de los acontecimientos proféticos del 2026".

Así son, predicadores evangélicos muy vinculados a núcleos de poder como el trumpismo. Que fueron claves para aupar en su día al poder a ultraderechistas como Jair Bolsonaro.

Que pasan de la Casa Blanca al Metro de Madrid, donde dicen hacer curaciones en el transporte público. "Están molestando al resto de pasajeros, que no tienen que aguantar la turra ni tampoco que ser captados por una secta contra su voluntad", afirma Emilio Delgado, de Más Madrid.

Tras la capital, le toca el turno a Barcelona y Badalona, con Euskadi como última parada del tour de los 'milagros' evangélicos en España.

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