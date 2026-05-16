La llamativa confesión de Sinner explicando sus preocupantes problemas físicos en Roma: "Fue muy duro"

El italiano, tras la reanudación del encuentro, ha conseguido superar a Medvedev y se medirá a Ruud en la final para seguir con su histórica racha. De ganar, sumaría su sexto Masters 1.000 consecutivo. Lo nunca visto.

Con y sin problemas físicos, Jannik Sinner es inevitable. Con la baja de Carlos Alcaraz, el número uno del mundo no está encontrando prácticamente oposición en la pelea por los títulos. Daniil Medvedev, que había firmado un buen torneo en Roma, le puso en serios problemas pero Jannik es mucho Jannik.

El de San Cándido dejó una imagen muy preocupante en su encuentro de semifinales ante el ruso. En el segundo set, se le pudo ver completamente acalambrado, con problemas para andar, vomitando y exhausto. La situación era muy crítica pero Sinner se recompuso.

El encuentro, con 4-2 a favor del italiano en el tercer set, se tuvo que detener por lluvia y se ha reanudado la tarde de este sábado con un resultado final de 6-2, 5-7 y 6-4. En rueda de prensa, Jannik ha explicado la causa de sus problemas físicos y cómo los vivió en la pista.

El número uno del mundo reconoce la dureza de la situación: "Sí, tuve que luchar muy, muy duro ayer. Sabía antes del partido que podía ser muy físico. Jugué muy bien el primer set, luego las condiciones se pusieron muy difíciles, y fue duro superarlo. Pero al mismo tiempo intenté entender qué funcionaba mejor".

"Intenté jugar con la mejor energía posible. Ayer fue muy duro. Hoy todo puede pasar porque empiezas de cero, básicamente. Obviamente, la posición en la que estaba antes era mucho mejor con el break a mi favor. Cuando jugamos hoy, hacía sol, así que las condiciones eran diferentes. Estoy contento de haber conseguido la victoria", ha confesado Sinner.