Russell niega rotundamente un favoritismo de Mercedes con Antonelli: "No me preocupa porque no es cierto"

El piloto británico ha desmentido cualquier rumor relacionado con una posible ayuda del equipo a su compañero Kimi, después de que ambos sean los principales aspirantes al campeonato de F1 2026.

Mercedes está siendo la escudería más rápida hasta el momento esta temporada de Fórmula 1. Kimi Antonelli y George Russell pilotan los monoplazas más solventes del campeonato, algo que está quedando plasmado en la clasificación general ya que ambos ocupan las dos primeras plazas.

Especialmente el italiano está siendo notablemente superior a sus rivales, firmando un 2026 de consolidación en la élite tras hacerse con cinco de los nueve Grandes Premios disputados.

Por otro lado, George Russell ha obtenido hasta en dos domingos el primer puesto y se sitúa a 25 puntos de su compañero, que está siendo la gran sensación del año a sus 19 años de edad.

Kimi lidera el campeonato y competir directamente con su compañero ha generado rumores sobre una posible ayuda del equipo alemán, algo sobre lo que Russell se ha pronunciado: "He oído que ha habido rumores de favoritismo hacia Kimi. No me preocupan, porque no son ciertos".

Una afirmación contundente del británico que añadía una sentencia más para zanjar el tema por completo: "Cuando era más joven, tal vez habría querido responder de otra manera a esa acusación. Pero hay 2.000 personas en el equipo y todas reciben una bonificación si ganamos el campeonato de constructores. Queremos un doblete, independientemente del orden. Así que, ¿por qué habría favoritismo?".

Una situación compleja que Toto Wolff, jefe de equipo de Mercedes, ya tuvo que afrontar con Lewis Hamilton y Nico Rosberg y que no quiere que se repita en el equipo.

Russell también quiso recordar situaciones que la competición vivió en el pasado y añadió lo siguiente, como recoge 'SoyMotor': "Ambos pilotos tenemos derecho a competir, a menos que el objetivo principal del equipo, que es sumar la mayor cantidad de puntos posible, esté en riesgo. El favoritismo es un concepto totalmente ajeno a un equipo de F1, salvo en ciertos casos conocidos como Red Bull. O Ferrari en el pasado, cuando Michael Schumacher era su piloto".

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