Guerra Rusia-Ucrania, en directo | 11 muertos y medio centenar de heridos en un ataque en Kyiv poco después del aviso de Zelenski

⚫Asciende a 11 el balance de muertos en el último ataque masivo de Rusia en Kyiv Al menos 11 personas han muerto y otras 46 han resultado heridas a causa de nuevos bombardeos lanzados desde última hora del domingo por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kyiv, según han confirmado las autoridades en su último balance, si bien ya han alertado de que la cifra de víctimas mortales podría seguir aumentando en las próximas horas. "Según los médicos, actualmente hay once víctimas del ataque nocturno del enemigo contra Kyiv", ha informado en redes el alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, que ha atribuido una de las muertes a "un herido que ha fallecido esta mañana en el hospital". Los heridos, por otra parte, ascienden a 46, de los que 27 han sido hospitalizados, "incluidos tres niños", ha subrayado. El dirigente local ha alertado de que "hay destrucción y daños en cuatro distritos de la ciudad". "El distrito de Podilski es el que más ha sufrido", ha advertido, apuntando a impactos en bloques de pisos residenciales que también se han producido en el distrito de Darnitski. Los equipos de rescate, que "también están subsanando las consecuencias del ataque en los distritos de Obolonski y Holosiivski", están trabajando en las citadas áreas y los médicos se encuentran en los edificios donde se han producido los impactos, ha apuntado. Europa Press Compartir en X

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Rusia envió 2.200 drones de ataque, más de 1.700 bombas y de 100 misiles contra Ucrania en una sola semana O, al menos, estos son las cifras que baraja Ucrania. En una declaración difundida a través de Telegram, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó acerca del gran volumen de armamento desplegado por las fuerzas rusas en los últimos siete días. "Prácticamente a diario, Sumi, Zaporiyia, Jersón, Járkiv, Dnipró y las comunidades fronterizas y en primera línea están bajo bombardeos rusos", explicó. Según sus datos, esto es todo lo que ha lanzado Rusia contra Ucrania la última semana: 2.200 drones de ataque

Más de 1.730 bombas aéreas guiadas

106 misiles de diversos tipos, casi la mitad clasificados como balísticos Zelenski ha asegurado que si bien las Fuerzas de Defensa aérea de Ucrania son capaces actualmente de interceptar en torno al 90% de los drones, el Ejército sigue siendo muy vulnerable a misiles balísticos y a bombas pesadas guiadas. De hecho, como prueba de esa vulnerabilidad hizo referencia a un ataque llevado a cabo la semana pasada contra Kyiv, en el que murieron más de 30 personas y un centenar resultaron heridas. El ataque fue llevado a cabo con misiles balísticos. Compartir en X

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Nuevo ataque contra una refinería de petróleo en la ciudad rusa de Yaroslavl El Ejército de Ucrania ha llevado a cabo un ataque contra una refinería de petróleo en la ciudad rusa de Yaroslavl, según testimonios de vecinos y las imágenes y vídeos a las que el diario 'The Kyiv Independent' ha podido acceder. El alcance del daño todavía se desconoce, igual que el armamento utilizado, aunque Kyiv a menudo ataca este tipo de instalaciones energéticas con drones de largo alcance de producción nacional. Por ahora, el Ejército no ha reivindicado ni informado de tal ataque. La refinería de Yaroslavl está ubicada a unos 250 kilómetros al noreste de Moscú, y a unos 700 de la frontera con Ucrania. No es la primera vez que esta instalación es objetivo de ataques por parte de las fuerzas ucranianas; el más reciente, de hecho, tuvo lugar hace apenas una semana. Kyiv considera las instalaciones energéticas como objetivos militares válidos, ya que proporcionan combustible y financiación para lo que Ucrania define como la "maquinaria de guerra" de Putin. De hecho, la escasez de combustible es ya un problema en Rusia. Si bien no lo consideran crítico, Vladimir Putin ya reconoció la semana el déficit de gasolina y diésel en diferentes puntos del país, en los que han tenido que aplicar medidas restrictivas para controlar la venta y evitar 'compras de pánico'. Compartir en X

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Zelenski se verá con Trump en la cumbre de la OTAN de esta semana El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, tiene previsto encontrarse con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechando su desplazamiento para participar en la cumbre de la OTAN que se celebra los días 7 y 8 de julio. El encuentro entre los presidentes ucraniano y estadounidense tendrá lugar el miércoles por la tarde en Ankara, Turquía, donde se desarrolla la cumbre, el mismo día que Trump se verá también con el presidente de Siria, Ahmed al Shara, según ha informado la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, en una rueda de prensa telemática. Tanto Zelenski como el presidente ruso, Vladimir Putin, hablaron por teléfono —de manera separada— con Trump este fin de semana, a propósito del 250.º aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Europa Press Compartir en X

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Explosiones durante la madrugada, búsqueda de refugios, Kyiv sin luz... Poco antes de las 2:00h de la madrugada (hora local) se registraron numerosas explosiones en Kyiv, seguidas de otras tandas minutos después. Miles de personas han tenido que ser reubicados a diferentes estaciones de Metro de la ciudad, mientras la Fuerza Aérea de Ucrania advertía sobre varias decenas de misiles volando hacia la capital. Los residentes también sufrieron cortes de energía, especialmente en el barrio de Sofiivska Borshchahivka, en el oeste de la ciudad. Durante la noche se emitieron alertas por ataques aéreos para casi todas las regiones de Ucrania. En respuesta a los lanzamientos de misiles, la Fuerza Aérea polaca ha advertido del envío de aviones de combate, con el fin de proteger preventivamente su espacio aéreo. Compartir en X

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🔴10 muertos y medio centenar de heridos en un ataque en Kyiv poco después del aviso de Zelenski Al menos 10 personas han muerto y otras 56 han resultado heridas en la última tanda de ataques rusos lanzados contra la capital de Ucrania, Kyiv, horas después de que el presidente, Volodímir Zelenski, advirtiera de un nuevo ataque por parte de Moscú. Según el mandatario ucraniano, la Inteligencia obtenida apuntaba "una vez más" a un posible nuevo ataque por parte de los rusos, un ataque de carácter masivo. "Esto es típico de Putin: justo después del día de la independencia de Estados Unidos y antes de la cumbre de la OTAN en Ankara [Turquía]", había señalado Zelenski poco antes. "Rusia quiere traer más maldad y matar más personas". El jefe de la Administración militar de la capital, Tymur Tkachenko, ha explicado que un edificio residencial de distrito de Podilskyi ha sido parcialmente destruido, entre los pisos 5.º y 9.º. Otros bloques de viviendas han sido atacados en el mismo distrito, así como en Obolonskyi y Holosiivskyi, además de otros tres en Darnytskyi. Compartir en X

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