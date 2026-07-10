Los deberes de Max Verstappen a Red Bull para evitar su salida a McLaren

El piloto neerlandés no atraviesa un buen momento en la F1 y ante el interés de otros equipos, habría solicitado una serie de cambios a Red Bull.

El futuro de Max Verstappen es una de las mayores incógnitas que afronta la Fórmula 1. El cuatro veces campeón mundial no está mostrando la versión que acostumbra esta temporada, desencantado con la competición tras la nueva normativa, los resultados del neerlandés este 2026 están muy lejos de lo que se espera de un piloto de su talla.

Se llegó a rumorear una retirada profesional de Max, sin embargo, esa opción parece estar descartada de momento. Solo quedaría por resolver cual será el monoplaza que pilotará Verstappen en 2027, tras los rumoreados acercamientos de McLaren y Mercedes.

En este contexto, 'Shiga Sports Japan' ha revelado las que serían las exigencias del piloto al equipo para continuar en Red Bull. En primer lugar, Max pediría una mejora de las condiciones económicas, a pesar de ser ya el piloto mejor pagado del 'paddock'.

Luego, Verstappen habría propuesto una revisión profunda de la estructura organizativa del equipo austríaco y cambios en el departamento técnico. Unos cambios que repercutirían también sobre Laurent Mekies y Pierre Waché, a los que Max habría solicitado una responsabilidad directa sobre su propio 'feedback'. Unas exigentes condiciones las que el neerlandés habría planteado en Red Bull para permanecer en la escudería.

Con los años, la relación entre ambas partes se habría deteriorado y el tetracampeón mundial se sentiría sin peso dentro del taller y con un desarrollo del RB22 dispar a lo que él solicita. Solo queda esperar para conocer el futuro equipo de Verstappen, sin duda uno de los pilotos más fuertes de la parrilla, y que aún tiene mucho que demostrar en la Fórmula 1.

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