Trump reconoce que ha intercedido en la FIFA para la retirada de la tarjeta roja a Balogun: "¿Cómo os sentiríais si echaran a Messi, Ronaldo o Kane?"

¿Qué ha dicho? El presidente estadounidense ha aseverado que, para él, no era "ni falta", aunque también ha reconocido que no sabía el significado de la tarjeta roja y, al descubrirlo, no dio crédito: "Me tenéis que estar vacilando".

Donald Trump admitió haber llamado a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para solicitar una revisión de la tarjeta roja mostrada a Florian Balogun en el Mundial, lo que logró que se suspendiera la sanción. Trump defendió que la acción de Balogun contra Bosnia no fue falta, describiéndola como un choque entre dos grandes atletas. Afirmó que no presionó a Infantino y que la decisión fue tomada por un comité. Criticó al árbitro Raphael Claus por su decisión y respondió a las críticas belgas, destacando la importancia de tener a los mejores jugadores en el campo.

"Todo lo que hice fue pedir una revisión porque no creía que fuera falta". Así ha reconocido Donald Trump que sí, que llamó a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para que se revisara la tarjeta roja que se le mostró a Florian Balogun en dieciseisavos del Mundial y que no le iba a permitir jugar contra Bélgica en octavos, una llamada que ha surgido efecto ya que se le ha suspendido la sanción.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, el presidente estadounidense ha calificado la acción del delantero estadounidense en el partido contra Bosnia de "dos grandes atletas chocando entre sí". "No fue un hombre dando un puñetazo en la cara", ha argumentado para defender que no era falta la jugada de Balogun. "Creo que hubiera sido terrible si no hubieran permitido a un gran jugador, quizás uno de los mejores del equipo, jugar".

Ahora bien, ha señalado que no le dijo a Infantino "qué tenía que hacer": "De hecho no fue él quien tomó la decisión, fue un comité. Y han tomado la buena decisión porque no fue falta y quieres ver un partido con los mejores jugadores".

"¿Cómo os sentiríais si echaran a Messi, Ronaldo o Kane? No puedes hacer eso. Tienen que estar los mejores jugadores. Nosotros tenemos a nuestros mejores jugadores y Bélgica tiene a los suyos. Luego se ganará o se perderá. Imagina que no se la quitan y perdemos el partido. Han tomado una decisión brillante", ha proseguido destacando la importancia del delantero para la selección de Estados Unidos.

Y, posteriormente, ha cargado contra la actuación del brasileño Raphael Claus, el colegiado que mostró la roja a Balogun contra Bosnia: "La decisión del árbitro fue horrible y nadie habla de eso, solo de la tarjeta roja. No sabía lo que significaba una tarjeta roja, pero cuando lo descubrí dije 'me tenéis que estar vacilando'. Este hombre (el colegiado) puede decir 'tu mejor jugador no va a jugar el próximo partido'. Y dije 'eso es mucho poder'. Pero luego miré sobre su pasado y no era muy bueno".

Por último, también ha abordado las críticas que se han realizado desde Bélgica por esta decisión: "La gente allí, si ganan el partido, pueden estar muy orgullosos. Si lo hubieran hecho sin nuestro jugador, hubiera sido una sensación diferente".

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