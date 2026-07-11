Feijóo se defiende de las críticas por sus palabras sobre el absentismo laboral o la ley de nietos: "¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual"

¿Qué ha dicho? El líder del PP ha calificado de "interesantes" estos días por los numerosos ataques que ha recibido a raíz de propuestas como la de la ley del concebido no nacido.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha estado en el centro del debate político por sus críticas a la 'ley de nietos', sus comentarios sobre el absentismo laboral y su propuesta sobre la ley del concebido no nato. Durante el cierre del XVI Congreso de Nuevas Generaciones del PP, Feijóo calificó de "interesantes" los días recientes debido a las críticas recibidas. Afirmó que, a pesar de las críticas, está comprometido con debates valientes para mejorar el país para los jóvenes. Además, defendió sus posturas sobre la nacionalidad, el apoyo a futuros padres y la lucha contra el absentismo laboral fraudulento. Feijóo subrayó su intención de no quedarse quieto ante la "herencia" del Gobierno de Pedro Sánchez.

Alberto Núñez Feijóo lleva un par de semanas en el foco político por diversos temas. Ya sea por sus críticas a la 'ley de nietos', por sus polémicas palabras sobre el absentismo laboral o por propuestas como la de la ley del concebido no nato, el líder del PP ha centrado los ataques del Gobierno y de algunos sindicatos a los cuales el gallego les tiene un mensaje: "Me da igual".

Es la respuesta que ha dado el presidente del PP durante su intervención en el cierre del XVI Congreso de Nuevas Generaciones del PP, donde ha calificado de "interesantes" todos estos días por las críticas que ha recibido por sus discursos y propuestas.

"Estos días han sido muy interesantes. Me han criticado por cuestionar que millones de personas puedan obtener la nacionalidad de un día para otro sin las garantías necesarias y por encima de los límites legales que se habían fijado. Me han criticado por defender una España en la que el absentismo laboral fraudulento no se consienta sino que se persiga. Me han criticado por defender que el Gobierno pueda ayudar a aquellas personas que vayan a ser padres y madres antes de que el niño nazca", ha enumerado.

Una enumeración a las que ha concluido con una rotunda respuesta: "¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual porque yo estoy aquí para dar debates valientes y para dejar un país mejor para los jóvenes".

Pero Feijóo no se ha quedado ahí, sino que ha ahondado en algunos de esos temas: "Y me han criticado los puristas por hablar de la ley de nietos, que no es ni ley ni habla solo de los nietos. Como si no se pudiera dudar de las intenciones del sanchismo en unas elecciones".

"Me han criticado por dar continuidad en el año 2026 a lo que yo aprobé como presidente de Galicia en el año 2011. Me han criticado desde la izquierda y desde algunos sindicatos por pedir que los autónomos y los emprendedores no tengan que pagar de su bolsillo la caradura de unos pocos ni tampoco los trabajadores honrados tengan que cubrir ese vacío, me da igual", ha añadido.

Porque el líder del PP ha afirmado que él no piensa quedarse quieto ante la "herencia" que le puede dejar el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

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