El juez pregunta a Asuntos Internos si las grabaciones de Villarejo a Cospedal y su exmarido pueden ser delictivas

Los detalles En una de esas grabaciones, la exsecretaria general del PP incriminaba a Mariano Rajoy en el espionaje ilegal a Luis Bárcenas, afirmando que "a mí me ha dicho el presidente" que habían "encontrado" material al extesorero y le habían "limpiado todo lo que tenía".

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha reclamado a la Unidad de Asuntos Internos un informe sobre las comunicaciones que se produjeron entre José Manuel Villarejo, María Dolores de Cospedal e Ignacio López de Hierro sobre las presuntas entregas de dinero de la exsecretaria general del PP y su entonces marido al comisario.

En el auto, al que ha tenido acceso laSexta, Piña ordena que la emisora de radio catalana 'Rac1' entregue unas grabaciones publicadas en marzo de 2025 que no fueron valoradas en aquel momento por la Justicia.

El juez adopta esta medida con la oposición de la Fiscalía y como aclaración al auto que dictó en enero rechazando la imputación de Cospedal y su exmarido por los audios en los que, entre otras cosas, decía que había que hacerse con "la libretita" de Bárcenas, en la que el extesorero tendría apuntes sobre los sobresueldos en el PP.

Uno de estos audios data del 15 de septiembre de 2014 y muestra cómo un año después de la operación Kitchen, Villarejo visitó a Cospedal en su despacho de la sede del Partido Popular en la calle Génova que incriminarían al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas. En esa grabación, Cospedal afirmó que "a mí me ha dicho el presidente" que habían "encontrado" material a Bárcenas y le habían "limpiado todo lo que tenía".

En otra grabación, Cospedal se interesaba por la situación de Sergio Ríos, que por entonces ya actuaba como topo de la policía política en el entorno de Bárcenas, y accedió a la petición de Villarejo de nombrarle Policía Nacional, como finalmente ocurrió, para no dejar “flecos” ni "cadáveres" por el camino, por si en un futuro pudiera traicionarles, El mismo audio revela que Cospedal sabía que Ríos percibía 2.000 euros mensuales del operativo por espiar al extesorero.

La Audiencia Nacional rechazó esos audios como prueba

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal que investigó la trama Kitchen rechazó que los audios de Cospedal fueran parte del procedimiento. El tribunal, que está a punto de concluir el juicio, también los rechazó porque la Sala ya los había excluido previamente. En consecuencia, Cospedal solo tuvo que declarar en calidad de testigo.

*Noticia en ampliación.

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