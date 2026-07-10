Incendio de Los Gallardos (Almería), en directo | Más de 200 militares de la UME ayudan en un fuego que deja 11 muertos y 19 desaparecidos

Von der Leyen expresa tristeza y apoyo a España y a los "valientes" equipos emergencia por la tragedia en Los Gallardos La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha expresado este viernes su tristeza y apoyo a España y a los "valientes" equipos de emergencia que hacen frente al incendio forestal en Los Gallardos, en Almería, en donde al menos once personas han perdido la vida y otras ocho han resultado heridas. "Me entristecen las noticias que llegan de Almería y de otras regiones de España", ha escrito la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en español compartido en sus redes sociales. "Nuestros pensamientos están con las víctimas de estos incendios forestales y con sus familias. Todo nuestro apoyo a España y a los valientes bomberos y socorristas que están haciendo frente a esta emergencia", ha añadido. Europa Press Compartir en X

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El Pacma exige la dimisión del consejero de Emergencias por el incendio de Los Gallardos El Partido Animalista Pacma exigió este viernes la "dimisión inmediata" del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, tras el incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería), que ha causado la muerte de al menos 11 personas y se ha convertido en el fuego más mortífero de la historia de esa comunidad. Esta formación política consideró que una tragedia de esta magnitud exige la asunción de responsabilidades políticas y reclamó que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, comparezca públicamente para dar explicaciones sobre la gestión de la emergencia y el estado de los recursos destinados a la prevención y extinción de incendios forestales. El presidente del Pacma, Javier Luna, indicó que ese desastre "vuelve a poner de manifiesto las carencias del Plan Infoca y la insuficiencia de medios humanos y materiales para hacer frente a incendios cada vez más frecuentes, más virulentos y favorecidos por el cambio climático". Servimedia Compartir en X

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La Guardia Civil habilita una oficina para identificar a víctimas del incendio de Los Gallardos La Guardia Civil ha habilitado una oficina de denuncias para familiares de desaparecidos en el puesto de Garrucha (Almería), a raíz del trágico incendio forestal originado en la tarde del jueves en el municipio de Los Gallardos. Según fuentes del instituto armado, el objetivo prioritario de este dispositivo es la localización de las personas en paradero desconocido y proceder a la toma de las muestras de ADN necesarias entre sus allegados. Con esta medida, buscan lograr la identificación oficial de las víctimas mortales en el plazo más breve posible. EFE Compartir en X

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Suspendida la toma de posesión de los consejeros del Gobierno de Juanma Moreno por el incendio en Almería El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, informó este viernes de la suspensión de la toma de posesión de los consejeros del nuevo Gobierno andaluz prevista para hoy debido al incendio de Almería en el que han fallecido, por el momento, 11 personas y hay más de 3.000 hectáreas calcinadas. Así lo indicó Juanma Moreno en una entrevista en Cope recogida por Servimedia, donde explicó que hoy estaba prevista esta toma de posesión de los consejeros del Gobierno después de que él mismo anunciase ayer sus nombres y de salir el decreto de nombramientos y que así el lunes "se pudieran poner en marcha". Sin embargo, explicó que anoche, cuando vieron las informaciones sobre el incendio y el "seguimiento que hemos hecho a lo largo de la noche, ya nos dimos cuenta de que esto era lo suficientemente grave como para suspender la toma de posesión de todos los consejeros y centrarnos en lo único importante". Servimedia Compartir en X

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¿Qué es un incendio de sexta generación? El fuego de riesgo extremo capaz de crear sus propias condiciones meteorológicas El grave incendio en Los Gallardos (Almería), por ahora, ha quemado más de 3.000 hectáreas pero aún más grave es la cifra humana: más de una decena de personas han perdido la vida. El de Los Gallardos probablemente sea el segundo incendio de sexta generación de 2026: los equipos del operativo de INFOCA ya se atreven a calificarlo así, por la virulencia y la forma en que actuó el propio fuego. "Cambió la propia atmósfera del lugar", según explicaron a laSexta fuentes del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía. Es un tipo de catástrofe que puede ser común este verano. ¿Y qué es un incendio de sexta generación? ¿Qué es y qué hace tan peligroso a eso que también se puede llamar megaincendio? Lo primero es ver qué es lo que los causa. Qué es lo que hace que las llamas sean lo que terminan siendo. Unas que no solo tienen que ver con las altas temperaturas sino también con las lluvias. Con la ausencia de lluvias. Con una serie de motivos que hacen que estos incendios de sexta generación puedan incluso modificar las condiciones meteorológicas de la zona. Son unas llamas que pueden incluso derivar en tormentas de fuego. Que son tan impredecibles que la labor de extinción es casi imposible. Que exceden a la capacidad de control. Puede leer la noticia completa aquí: ¿Qué es un incendio de sexta generación? El fuego de riesgo extremo capaz de crear sus propias condiciones meteorológicas Compartir en X

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Moreno dice que podría haber 12 fallecidos y cifra en 19 los desaparecidos en el incendio El número de fallecidos en el incendio de Los Gallardos en Almería podría ascender a 12, a la espera de confirmar el hallazgo de un nuevo cuerpo, mientras que hay aún 19 personas que están sin localizar, según ha informado este viernes el presidente de la Junta, Juanma Moreno. "Ahora mismo podríamos estar hablando de 12 fallecidos confirmados, porque hay todavía uno que está por confirmar, pero que, lamentablemente, todo parece indicar que también ha sido localizado", ha dicho Moreno en una entrevista en Canal Sur Radio. De la misma forma, ha indicado que hay 19 personas todavía sin localizar, de las que no se conoce su paradero, y ha añadido que esta tragedia se ha producido porque el fuego ha creado una "especie de ratonera". EFE Compartir en X

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Feijóo expresa su pésame por el "terrible" incendio que afecta al levante almeriense El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado este viernes la "terrible" situación que está provocando el incendio forestal en Los Gallardos, en el levante almeriense, y ha trasladado su pésame a las familias de los once fallecidos y "toda la fuerza" a los vecinos que continúan desalojados. Feijóo ha expresado sus condolencias en un mensaje en la red social X en el que ha considerado fundamental seguir las indicaciones las autoridades y prioritaria la colaboración de las administraciones para que llegue toda la ayuda necesaria en "estas horas cruciales". Compartir en X

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Juanma Moreno se desplaza a la zona del incendio de Los Gallardos: "Hay al menos 19 desaparecidos" El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se desplaza en coche a la zona del incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que tiene un balance provisional de 11 fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves, y ha informado de que "ahora mismo hay al menos otras 19 personas que no están localizadas". Así lo ha asegurado Moreno en sendas entrevistas en Cope y Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, en la que ha señalado que ahora mismo el esfuerzo de los efectivos desplegados en la zona se centra en "intentar limitar que haya que sumar más víctimas e intentar localizar a aquellas personas que ahora mismo no están localizadas". También ha detallado que se trabaja en la identificación de las 11 víctimas mortales, aparentemente de nacionalidad británica, para trasladarlo al Gobierno de España y que se ponga en contacto con las autoridades de Reino Unido para iniciar en su caso el proceso de repatriación de los cadáveres. Europa Press Compartir en X

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Los reyes, "profundamente consternados" por la tragedia del incendio de los Gallardos Los reyes se han mostrado este viernes "profundamente consternados por la tragedia del incendio de Los Gallardos", en Almería, y han expresado su pesar a las familias de las víctimas y los afectados. "Expresamos nuestra tristeza y pesar a las familias y seres queridos de las personas fallecidas y hacia todos los afectados", ha indicado la Casa Real en un mensaje en la red social X respecto al incendio forestal originado en la tarde del jueves en el municipio de Los Gallardos, donde ha habido once muertos y ocho heridos, según datos del balance provisional. Los reyes trasladan también su reconocimiento y apoyo "a los servicios de emergencias y a todos los efectivos que, con profesionalidad y compromiso, continúan trabajando para hacer frente a esta situación". EFE Compartir en X

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Extinguido el incendio forestal de Beniarbeig (Alicante) El incendio declarado este jueves en el municipio de Beniarbeig (Alicante), en la zona del río Girona, entre la CV-729 y la CV-731, se dio por extinguido a las 22.18 horas, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos. El fuego se dio por estabilizado a las 17.18 horas de ayer, según el Consorcio Provincial, que fue el que alertó del suceso a las 15.27 horas. Inicialmente, el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat recibió un aviso de incendio de vegetación, pero más tarde se reclasificó como forestal. De acuerdo con la información facilitada por este organismo, alrededor de las 17 horas en la red social X, se movilizaron varios medios aéreos y terrestres. En concreto, dos unidades terrestres y una helitransportada del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat, dos autobombas, tres medios aéreos, tres dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, una unidad de prevención de incendios y un agente medioambiental. Además, la Policía de la Generalitat también estaba en la zona. Europa Press Compartir en X

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🔴19 personas desaparecidas en el incendio de Los Gallardos (Almería) El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confirmado que además de las 11 víctimas mortales, un total de 19 personas permanecen ilocalizables por sus familiares desde que se declaró el incendio de Los Gallardos (Almería), provocado la caída de un cable eléctrico ayer por la tarde. Compartir en X

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Extinguido el incendio forestal declarado el miércoles en el municipio toledano de La Guardia (Toledo) El incendio forestal iniciado este miércoles en un paraje del municipio toledano de La Guardia ha quedado extinguido sobre las 6.50 horas de este viernes. Así figura en la información del Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Fidias), recogida por Europa Press, que detalla que el incendio comenzó este miércoles sobre las 18.37 horas. Las labores de extinción han contado con el despliegue de 34 medios terrestres, siete aéreos y cuatro de coordinación -hasta sumar 45 medios- y 192 personas. En la mañana del jueves, el Infocam informaba a través de sus cuentas oficiales en la red social X que las llamas ya había consumido un total de 500 hectáreas de superficie en el paraje de Las Pinillas. Europa Press Compartir en X

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Guardia Civil hace un llamamiento a los ciudadanos que no sepan nada de sus familiares Las autoridades han confirmado 11 muertos en el incendio de Los Gallardos (Almería), mientras muchos vecinos y otras personas en la zona siguen tratando de localizar a personas cuyo paradero desconoce. Ante esta situación, la Guardia Civil ha habilitado en el Puesto de la Guardia Civil de La Garrucha (Almería) la Oficina de denuncias de familiares desaparecidos en el incendio sucedido en la tarde de ayer. El objetivo prioritario es la identificación de las personas desaparecidas y poder realizar las tomas de muestras de ADN necesarias y así lograr la identificación de las víctimas en el plazo más breve posible. Por ello, desde la Guardia Civil han hecho un llamamiento a los familiares directos de las personas desaparecidas en este suceso para que acudan a una de estas oficinas y así poder agilizar el proceso de identificación. Compartir en X

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El incendio de Los Gallardos (Almería), provocado tras la caída de un cable eléctrico Cientos de desplazados, 11 muertos, varios heridos y muchísimo trabajo por delante. El incendio de Los Gallardos (Almería) está dando mucho trabajo. La Agrupación de Tráfico tuvo que cortar varias carreteras, entre ellas un tramo de la autovía A-7, y se ha tenido que desalojar la población de Béjar. El incendio se declaró después de cayera un cable eléctrico. Compartir en X

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La mayor parte de las víctimas mortales del incendio de Los Gallardos son extranjeras El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, b, ha informado este viernes de que todo parece indicar que "la mayoría o la totalidad" de las once víctimas mortales del incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería) son extranjeras, a la espera de que concluyan las labores oficiales de identificación. Así lo ha avanzado el consejero tras explicar que los fallecimientos se produjeron después de que las víctimas decidieran buscar una salida por su cuenta a través de una rambla, lo que resultó ser "una verdadera trampa", en lugar de seguir la orden de confinamiento o las rutas de evacuación previstas por los servicios de emergencia. Los servicios de emergencia han hallado a las víctimas en dos escenarios distintos. En el primero, cuatro personas perdieron la vida en el interior de un vehículo. Según los primeros indicios apuntados por el consejero serían de origen británico, una hipótesis reforzada por el hecho de que el coche siniestrado tenía el volante situado en el lado contrario. En un segundo escenario, otras siete personas fallecieron mientras caminaban tras haber abandonado sus vehículos para buscar una vía de escape. El origen exacto de este segundo grupo de fallecidos aún está por determinar. EFE Compartir en X

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La UME despliega 200 efectivos en Los Gallardos con 70 vehículos "de todo tipo" La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que la evolución del incendio de Los Gallardos es "desfavorable". Además de las víctimas, el fuego ha obligado al desalojo de unas 1.400 personas. Dada la situación, la UME ha desplegado 200 efectivos con 70 vehículos "de todo tipo" en la zona del incendio, según ha detallado la ministra de Defensa en la Cadena Ser Compartir en X

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