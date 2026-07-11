El líder supremo Mojtaba Jamenei clama "venganza" por el asesinato de su padre y los iraníes señalan a Trump: "¡Te mataremos!"

¿Qué está pasando? En los seis días que ha durado el funeral por Ali Jamenei se han visto carteles con amenazas al presidente de EEUU, aparte de imágenes de él ahorcado, quemado e incluso con recompensas por su cabeza.

Qué lejos parece ese acuerdo de paz entre EEUU e Irán. Uno que, apenas un mes después, parece o ha quedado totalmente como papel mojado. Porque la tensión va en aumento. Porque los ataques han vuelto. Porque las amenazas van y vienen con un Trump avisando de que tiene "mil misiles" listos y esa amenaza de muerte que parece estar sobre el presidente norteamericano.

Él mismo lo ha dicho. Él mismo considera que es "el número uno de su lista" y que "siempre" está bajo amenaza. Todo, tras un aviso de la inteligencia de Israel que nadie sabe bien ni cómo ni por qué ni dónde ha salido. Ante eso, avisos y advertencias a un régimen iraní al que parece le da igual lo que Trump diga o deje de decir en redes.

Porque los avisos han servido de poco. Mojtaba Jamenei ha llamado a la "venganza" en el funeral de su padre, Ali Jamenei, en una frase clara del actual líder supremo.

"La venganza es el deseo de nuestra nación y debe hacerse. Pronto las gentes libres del mundo cumplirán su parte de esa misión divina", ha expresado.

Una que, dice, "se hará" estén o no estén allí. "Los responsables de la muerte de Ali Jamenei se llevarán a la tumba su sueño de una muerte pacífica en la cama".

"Te mataremos"

En el funeral por la muerte de Jamenei, que perdió la vida en los ataques sobre Irán del 28 de febrero, un mensaje claro. "Trump, nosotros definitivamente te mataremos", se podía leer en uno de los carteles.

Ya sea así o con cánticos, las amenazas a Trump y los llamamientos a la venganza han sido una constante en los días que ha durado el funeral. Han apedreado su imagen, ahorcado su efigie, la han quemado e incluso han pedido una recompensa por su cabeza.

Con algún que otro funcionario de EEUU apuntando a Israel y a una posible maniobra para empujar a Trump a escalar la guerra en Irán, el presidente de EEUU ya está acostumbrado a los intentos de magnicidio.

Un avión para ejemplificar todo

La amenaza, eso sí, ha aumentado de tal forma que en vez de volver de Ankara, de la cumbre de la OTAN, en Turquía, en el flamante avión regalado por la familia real qatarí lo hizo en el antiguo Air Force One. El motivo que dio fue "la nostalgia"; el de fondo, la seguridad.

El nuevo aeroplano carece de los defensas antimisiles que sí tiene el clásico Air Force One... y el presidente estaba más bien cerca de Irán.

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